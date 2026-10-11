Paris ve Milano’da Gaziantep rüzgârı: Türk halısı Avrupa pazarına damga vuracak
Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) organizasyonunda, sektörün öncü üreticileri 11-17 Ekim 2026 tarihleri arasında Fransa ve İtalya'yı kapsayan kapsamlı Sektörel Ticaret Heyeti programı için yola çıktı.
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Paris durağıyla başlayacak olan kritik ziyaretlerde, Gaziantepli halıcılar yenilikçi ürünlerini dünyaya tanıtmak ve Avrupa pazarındaki paylarını artırmak için ilk temaslar kurmayı planlıyor.Avrupa'nın iki önemli moda ve ticaret merkezini kapsayan bu stratejik ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulunan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Ticaret Bakanlığı'nın sağladığı kıymetli desteklerle Türk halı sektörünün küresel rekabet gücünü artırmaya kararlı olduklarını vurguladı.
Fransa'nın dünya genelinden gerçekleştirdiği toplam halı ithalatının 557 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu, Türkiye'nin ise bu pastadan 32 milyon dolar pay aldığını belirten Kaplan, bu rakamın çok daha yukarı taşınabileceğini ifade etti. İtalya pazarında ise 2025 verilerine göre ülkenin yıllık halı ithalatının yaklaşık 300 milyon dolar olduğunu ve Türkiye'nin bu pazarın 17 milyon dolarlık kısmını karşıladığını kaydeden Başkan Kaplan, "Ticaret Bakanlığımızın vizyoner destekleri ve birliğimizin organizasyon gücüyle hedefimiz her iki ülkede de pazar payımızı kalıcı bir şekilde artırmak ve Türk halısının kalitesini, yenilikçi tasarımlarını en etkin şekilde tanıtmaktır" dedi.
Heyet, Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını, ikili iş görüşmelerini (B2B) ve saha araştırmalarını tamamladıktan sonra İtalya’nın Milano kentine geçecek. Milano'da da benzer şekilde yoğun bir takvim yürüterek uluslararası alıcılarla bir araya gelecek. Gaziantepli üreticiler, bölgedeki ticari ağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Heyet her iki ülkede ki temaslarını tamamladıktan sonra 17 Ekim 2026 tarihinde yurda dönecek.