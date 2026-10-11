Paris ve Milano’da Gaziantep rüzgârı: Türk halısı Avrupa pazarına damga vuracak

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Fransa'nın dünya genelinden gerçekleştirdiği toplam halı ithalatının 557 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu, Türkiye'nin ise bu pastadan 32 milyon dolar pay aldığını belirten Kaplan, bu rakamın çok daha yukarı taşınabileceğini ifade etti. İtalya pazarında ise 2025 verilerine göre ülkenin yıllık halı ithalatının yaklaşık 300 milyon dolar olduğunu ve Türkiye'nin bu pazarın 17 milyon dolarlık kısmını karşıladığını kaydeden Başkan Kaplan, "Ticaret Bakanlığımızın vizyoner destekleri ve birliğimizin organizasyon gücüyle hedefimiz her iki ülkede de pazar payımızı kalıcı bir şekilde artırmak ve Türk halısının kalitesini, yenilikçi tasarımlarını en etkin şekilde tanıtmaktır" dedi.