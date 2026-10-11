Rekolte tavan yaptı, fiyatlar çakıldı! Kilosu 10 liraya kadar düştü

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Meyve suyu üretiminde kullanılan ıskarta elmanın fiyatındaki düşüşün de üreticileri olumsuz etkilediğini belirten Bayram, bu ürünlerin üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi. Hasat sırasında ayrılan ıskarta elmaların, üretim ve işçilik masraflarının karşılanmasına katkı sağladığını ifade eden Bayram, fiyatların önceki yıllara göre ciddi oranda düştüğünü söyledi. Bayram, 2024 yılında 7-8 liradan, 2025 yılında ise 9-10 liradan satılan ıskarta elmanın fiyatının bu yıl 4-5 liraya kadar gerilediğini, bazı dönemlerde ise 3 liraya kadar düştüğünü belirtti. Elma üreticilerinin zor bir sezon geçirdiğini vurgulayan Bayram, rekoltenin yüksek olmasına rağmen fiyatlardaki düşüşün üreticilerin gelirlerini olumsuz etkilediğini kaydetti.