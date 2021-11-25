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Bakan Varank, kaza geçiren muhabiri kendi kullandığı aracıyla evine bıraktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kendi kullandığı minibüsle evine gittiği sırada, içinde bulunduğu taksi kazaya karışan muhabiri aracına alarak evine bıraktı.

25.11.2021 - 00:00 | | Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
Bakan Varank, kaza geçiren muhabiri kendi kullandığı aracıyla evine bıraktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki görüşmelerinin ardından kendi kullandığı minibüsle evine gitmek için yola çıktı. Varank, Sögütözü Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'na geldiğinde 3 aracın karıştığı trafik kazasını gördü. Kaza yerinden geçerken taksinin yolcusu muhabir Fırat Kozok'u tanıyan Varank, Kozok'u aracına davet etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görevinden evine taksi ile dönerken kazaya karışan Kozok, Bakan Varank'ın daveti üzerine minibüse bindi. Varank, Kozok'u evine bırakıp yoluna devam etti.

'SAMİMİYET VE DOĞALLIK İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Kozok, olaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Varank ile çekildiği fotoğrafı da paylaşan Kozok, "Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı. Samimiyet ve doğallık için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın her zaman makam aracı kullanmadığı, bazen Bakanlığa gelirken ve evine giderken kendi kullandığı aracı tercih ettiği öğrenildi.

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