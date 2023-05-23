Bakan Varank, depremzedelerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı Karacaali Tesisleri’nde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Varank, herkesin içini yakan büyük felaketle mücadele ettiklerini ve acıları depremzedelerle birlikte yaşadıklarını dile getirdi. Bursalılara, depremzedelere yönelik misafirperverlikleri sebebiyle teşekkür eden Bakan Varank, "Bizler nevzuhur bir millet değiliz. Büyük, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız, torunlarıyız. Bizim kültürümüzde dayanışma göstermek, ihtiyacı olanın yanında durmak, elinde imkanında ne varsa bunu kardeşiyle paylaşmak, medeniyetimizin önemli bir değeri. Bu manada da Türk milleti, devlet, millet el ele sizlerle beraber, sizlerin acılarını dindirmek için gayret gösteriyor" dedi.





'YENİ EVLERİNİZDEKİ BEREKETLİ SOFRALARINIZA KONUK OLACAĞIZ'



Bakan Varank, hükümetin bir numaralı gündem maddelerinin deprem bölgesi ve depremzedeler olduğunu vurgulayarak, "Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Biliyorsunuz ilk gün Sayın Cumhurbaşkanımız bir söz verdi. Depremde yıkılan evleri, 1 yıl içinde teslim edilmesi üzerine de büyük bir gayretle temelleri attık. İnşallah seneye yeni evlerinizde, sizin bereketli sofralarınıza konuk olacağız. Şu anda evlerin inşası devam ediyor ama sadece ev olarak bakmamak lazım. Bizim o bölgeyi tekrar ayağa kaldırabilmemizin yolu, ticaretin, ekonominin de ayağa kalkmasından geçiyor. Deprem bölgesindeki sanayi siteleri, sanayi tesisleri ve dükkanlarının yapılması, geçici çarşıların inşa edilmesi için gayretteyiz" ifadelerini kullandı.





'ONLAR ADINA ÜZGÜNÜZ'



Bakan Varank, 14 Mayıs sonrası, depremzedeleri üzen birtakım durumlarla karşılaştıklarını belirterek, "Siyasi anlamda kendileri gibi düşünmedikleri için depremzede vatandaşlarımıza hakaret edenler, her türlü kötülüğü yapmaya çalışanlar, onlara ağza alınmayacak ifadeleri kullananlarla da karşılaştık. Onlar adına da biz aslında üzgünüz. Bu insanların depremzede kardeşlerimize layık gördüğü muamele, kullandıkları cümleler asla kabul edilemez ama onları kötülükleriyle baş başa bırakacağız" diye konuştu.





'ASLA KABUL ETMİYORUZ'



Depremzedelerin acılarını azaltacak, dindirecek, hafifletecek şekilde onlarla yol yürümeye devam edeceklerini aktaran Varank, "Depremzede kardeşlerimize yapılan onca hakaret hangi siyasi görüşte olursanız olun, dünya görüşünüz ne olursa olsun, insanlıkla bağdaşmayan bir husus. Bu kadar kötülüğün neşvünema bulmasından da açıkçası hepimiz rahatsız olduk. Tekirdağ Belediyesi gibi birtakım belediyelerin depremzede kardeşlerimizi otellerinden dışarıya çıkarması, 'Siz şuna oy verdiniz, artık bu otellerde kalmayın' demesi, bunları da asla kabul etmiyoruz" dedi.