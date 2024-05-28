Bakan Uraloğlu: Milli elektrikli tren seti 1 yılda 575 bin yolcu taşıdı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, tamamen yerli milli olarak TÜRASAŞ tarafından üretilerek 27 Mayıs 2023'te yolculu seferlerine başlayan milli elektrikli tren setlerinin Adapazarı ile Gebze arasında yolcu taşıdığını belirtti. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Adapazarı Bölgesel Treni'nde hizmet veren milli elektrikli setlerle yolcuların ergonomik koltuklarda konforlu şekilde seyahat ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Adapazarı ile Gebze arasında 11 durakta yüzde 70 doluluk oranıyla hizmet veren setlerimiz bugüne kadar 2 bin 575 sefer yaptı, 250 bin kilometre yol katetti, 575 bin yolcu taşıdı" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, son teknolojinin kullanıldığı milli elektrikli setlerinin 160 kilometre hız yapabildiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Setlerimiz sadece Türkiye için değil dünyada kullanılmak için de üretildi. Uluslararası demir yolunda kullanılabilirlik, karşılıklı işletilebilirlik sertifikası olan TSI sertifikasına sahip olarak üretilen setler, ihtiyaca göre bölgesel ve şehirler arası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç sayısına sahip olarak üretilebiliyor, 5 araçtan oluşan set 324 yolcu taşıyor, uzun yolculuklar için restoran bulunuyor. Halen 3 set Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla yolcu taşıyor. 2025 yılı sonuna kadar 22 set yollarda olacak. 2030 yılına kadar toplam 56 setin üretimi tamamlanacak. Ayrıca, işletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. Demir yolu ekosistemimiz geliştikçe demir yolu araçlarında dışa bağımlılığımız yavaş yavaş sona erecek."

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