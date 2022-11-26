Bakan Soylu soruşturma yapılan belediye sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı.

Soylu, söz konusu soruşturmalarda hiçbir partiye ayrımcılık yapılmadığını vurguladı.

"AK Parti'ye yönelik özel teftiş sayıları çok daha fazla" diyen Soylu şöyle devam etti:

"Devletin kurallarına herkes uymak zorunda. Devletin rehberlik görevi vardır. Eksiklikleri görüp, 'şunları şöyle yapın' der. Ben İçişleri Bakanıyım. Sayıştay bizi denetliyor. 300'ün üzerinde teftişle başladık, bizi uyara uyara 20'ye kadar geldik. Rehberliğin olumlu sonuçları var."