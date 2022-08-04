Bakan Soylu'dan cemevlerine saldırıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları: Ankara'da bir saatte 3 farklı noktada cemevine saldırı, bulunduğu iller de değil, farklı illerde yapabilme planı ve bütün bunlarla oluşturulmak istenen bir provokasyon. Bu tip olaylarda kendini hep deliliğe verenler ortaya çıkıyor. Bu eski Türkiye'n in ayak izlerdir. Yargı bir tutuklama ve 2 ev hapsi verdi. Soruşturma devam ediyor.