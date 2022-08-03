Cemevlerine saldırı soruşturmasında karar çıktı

Ankara’nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına önceki gün kısa süreli aralıklarla Saldırı yapıldı. Saldırıdan sonra harekete geçen Ankara Emniyeti terör, istihbarat ve asayiş ekipleri, ortak çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Aracıyla Eskişehir’e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara’ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi. 3 şüpheliden Ahmet Ozan K. tutuklanırken diğer 2 şüpheli ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.