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Bakan Soylu: İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 16-23 kasım tarihleri arasındaki operasyonlarda 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

24.11.2022 - 09:42 |
Bakan Soylu: İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bakan Soylu paylaşımında "Türkiye'de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması? İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. istanbul emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

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