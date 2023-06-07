Bakan Özhaseki sahada ilk ziyaretini Adıyaman’a yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Mehmet Özhaseki, ilk ziyaretini 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman’a gerçekleştirecek.

Adıyaman’da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak olan Bakan Mehmet Özhaseki, aynı gün Adıyaman başta olmak üzere Giresun, Düzce, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Adana, Sivas, Erzincan’da 1.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 millet bahçesinin açılışını eş zamanlı yapacak. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yoluyla katılacak. Dünya Çevre Haftası programları kapsamında ise 9 milyon fidan toprakla buluşturulacak.