Aksaray'da eğitim uçağı düştü! Vali Aydoğdu'dan ilk açıklama geldi

Nevşehir’e gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı, ilk belirlemelere göre motor arızası sonucu Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde düştü.

İki pilot hastaneye kaldırıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Vali Aydoğdu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Saat 14.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanından kalkan sivil eğitim uçağı, Nevşehir havalimanına inecekken motor arızası nedeniyle İlimiz Ortaköy İlçesi Balcı mahallesinde meskun mahal dışında bir tarlaya düşmüştür.

Uçak pilotlarından Hakan Zengin ve Hakan Göktürk hafif şekilde yaralanmış olup pilotların hayati tehlikeleri yoktur."