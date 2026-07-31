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Orman yangınında alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceye ulaştı

31.07.2026 - 01:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Orman yangınında alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceye ulaştı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede ekiplerin yoğun çabası sürerken, termal kamera ile havadan görüntülenen alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceye ulaştı.

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Çine ilçesi Kavşit Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi sebebiyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşarken, alevlerin önünün kesilmesi için yürütülen çalışmalarda 10. saate yaklaşıldı.

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Geceyi aydınlatan alevler drone ile havadan görüntülendi. Termal kamerayla yapılan ölçümlerde ise sıcaklıklar dikkat çekti. Alevlerin kalbinde sıcaklıklar 441 dereceyi görürken, bölgede çalışmalar sürüyor.

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