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Yangın bölgesinde korkutan kaza: Cip uçuruma böyle yuvarlandı

31.07.2026 - 00:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

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Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını bölgesinde kontrolden çıkan bir cip uçuruma yuvarlandı. Korku dolu anlar, arkadaki araçta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Kavşit Mahallesi yakınlarında Madran Dağı istikametinde meydana geldi. Orman yangınının devam ettiği bölgeye giden yolda ilerleyen cip, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

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Kazanın yaşandığı sırada aynı istikamette seyreden başka bir araçta bulunan vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı anlar yer aldı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve diğer ilgili ekiplerin sevk edildiği öğrenilirken, kazada yaralanan sürücünün sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, olayın kesin çıkış nedeninin yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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