Bakan Özer'den İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Daha sonra Halilurrahman Ortaokulu'na geçen Bakan Özer, sınıfları dolaşarak incelemelerde bulundu. Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verdi.

OKUL MÜDÜRÜ VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE TEPKİ

Sınıfları dolaşarak incelemelerde bulunan Bakan Özer, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verirken, "Siz ne biçim adamsınız, siz ne iş yaparsınız? Para istediniz de para mı vermedik. Bu çocukları niye böyle mahzun halde bırakıyoruz. Gezdirdiğiniz okullar böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl!" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Bakan Özer'in okuldan ayrılacağı sırada yanına gelen öğretmen İlknur Yanbulut, eş durumu başvurusunda geciktiğini ve 3 yıldır eşiyle ayrı yaşadığını belirterek yardım talebinde bulundu. Bakan Özer'in not alarak yardımcı olacağını söylemesi üzerine öğretmen Yanbulut, meslektaşlarına sarılarak mutluluk yaşadı.