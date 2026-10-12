61 yaşında kick boksa başladı! Şimdi hedefi Dünya Kupası

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Spor sayesinde fizyolojik olarak değişim yaşadığını vurgulayan Coşkun, "90 kiloyla kick boksa başladım. Şimdi 76 kiloyum. Şu anda yemeye devam ediyorum ama kas yapım değişti. Kick boksun çok faydasını gördüm, çok da seviyorum. Arkadaşlarım, 'Bir tarafın kırılır, bir şey olur' dediler. Zaten hocalarımız eşliğinde bilinçli şekilde bu sporu yapıyoruz. İlk zamanlar, evde kazalarım çok oluyordu, çarptığım yerlerim çürüyordu. Şu an vursam da çürümüyor. Birazcık sakarlığım geçti. Kaslara da beyne de bu spor çok iyi geliyor" diye konuştu. "İnşallah hocalarım sayesinde o da olur. Amacım sadece spor yapmaktı ama şu anda 2 kuşak aldım. Torunum kick boks sporunu bıraktı maalesef, o futbola yöneldi. Güzelbahçe ile spor salonunu bulunduğu Buca arası yaklaşık 40 kilometre. Biraz zor oluyor ama sevdiğim için yola katlanıyorum. Haftanın normal gününde sıkı antrenman, diğer günlerde daha böyle yorucu olmayan antrenmanlar yapıyorum. Buradaki gençleri seviyorum, aile gibi olduk. O yüzden mutluyum. Sağlığım el verdiği sürece de bu sporu yapmaya devam etmeyi düşünüyorum."