Bakan Kurum: Yenilenen SaraÃ§oÄŸlu Mahallesi nisanda aÃ§Ä±lacak

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re;Â Bakan Kurum Ankara'da 'SaraÃ§oÄŸlu'nu Koruma, Yenileme ve YaÅŸatma Projesi'Â alanÄ±nda incelemelerde bulundu. Ä°nceleme sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan Kurum, "AnkaralÄ±lar iÃ§in bir hayaldi; o hayali gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Nisan ayÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n teÅŸrifleriyle TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nda, Ankara'mÄ±za SaraÃ§oÄŸlu Mahallesi'ni kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi.

Bakan Kurum, SaraÃ§oÄŸlu Mahallesi'ndeki yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, kendisinin Emlak Konut Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸu dÃ¶nemde baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, â€œCumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin ilk toplu konut projesi olan SaraÃ§oÄŸlu Mahallesi'nin ihyasÄ± adÄ±na bizlere bir talimat vermiÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 126 bin metrekarelik alandaki SaraÃ§oÄŸlu Mahallesi'nin yenilenmesi, korunmasÄ±, gelecek nesillere aktarÄ±lmasÄ± adÄ±na bu projeyi baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±k. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶neminde de kararlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼ttÃ¼k ve TÃ¼rkiye baÄŸlamÄ±nda baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Ankara, TÃ¼rkiye'nin kalbi, baÅŸkenti. Ankara'nÄ±n kalbi de KÄ±zÄ±layâ€™Ä±mÄ±z ve SaraÃ§oÄŸlu Mahallemiz" dedi.







'ANKARA'NIN CAZÄ°BE MERKEZÄ° OLACAK'



Bakan Kurum, Ã§ocukluk ve genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ±n KÄ±zÄ±lay Ã§evresinde geÃ§tiÄŸinden bahsederek, "Eskiden buluÅŸma mekanÄ± olarak buradaki bir maÄŸazanÄ±n Ã¶nÃ¼ verilirdi. Evden telefonla insanlar birbirlerini arardÄ± ve KÄ±zÄ±lay'daki ÅŸu maÄŸazanÄ±n Ã¶nÃ¼nde, ÅŸu saatte buluÅŸalÄ±m denirdi. Ve burasÄ± tÃ¼m milletimizin birliÄŸinin, beraberliÄŸinin en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± mekanlardÄ±. Ä°lk toplu konut projesi olarak yapÄ±lmÄ±ÅŸ 44 tane tescilli binanÄ±n olduÄŸu, iÃ§inde tescilli aÄŸaÃ§larÄ±n olduÄŸu, buradaki iklimin, buradaki ekolojik koridorun, Ankara'nÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerine gÃ¶re farklÄ±lÄ±k arz ettiÄŸi bir yaÅŸamÄ±n olduÄŸu projeyi tasarladÄ±k. Burada tÃ¼m tescilli eserleri koruduk. Bir tane aÄŸacÄ±mÄ±za zarar vermedik. Yeni aÄŸaÃ§lar ekledik. Ä°Ã§ine 2 bin metrekarelik bir gÃ¶let tasarlandÄ±. Projemiz bitme aÅŸamasÄ±na geldi. Ä°Ã§inde ticari Ã¼nitelerin olduÄŸu, ofislerin olduÄŸu, konutlarÄ±yla ve yaÅŸam alanÄ±yla Ankara'nÄ±n bir cazibe merkezi olacak" ifadelerini kullandÄ±.