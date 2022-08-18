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GündemBakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik
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Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi.

18.08.2022 - 20:19 | | İHA
Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar. Tuz Gölü anlık” ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik

Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik