Bakan Kurum Sertap Erener'in COP 31 için hazırladığı 'One Home' şarkısını paylaştı

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home-Tek Ev" şarkısını paylaşarak, "Tek bir dünya, tek bir yuva, tek bir gökyüzü, tek bir umut, tek bir ses. Toroslar’ın eteklerinden küresel iklim diplomasisinin zirvesine güçlü bir soluk taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medyadan Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home-Tek Ev" şarkısını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Tek bir dünya, tek bir yuva, tek bir gökyüzü, tek bir umut, tek bir ses. Toroslar'ın eteklerinden küresel iklim diplomasisinin zirvesine güçlü bir soluk taşıyoruz. Şarkısıyla COP31'e güçlü bir destek veren değerli sanatçımız Sertab Erener'e çok teşekkür ediyorum."