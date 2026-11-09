Bakan Kurum'dan COP31'de dikkat çeken mesaj: Artık söz tükendi, sıfır noktasındayız

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye, tarih boyunca bir köprü olmuştur. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kuzey ile güneyin, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır." dedi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda başladı.

Bir önceki dönem başkanı olan COP30 Başkanı Andre Aranha Correa do Lago, görevini COP31 Başkanı Murat Kurum'a devretti ve Türkiye'nin COP31 Başkanlığı dünyaya ilan edildi.

Daha sonra COP31'in açılışında konuşan Kurum, dünyanın hızla değiştiğine ve aynı anda birçok sınamayla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, şu an savaşların ve jeopolitik gerilimlerin sürdüğünü, ticaret yollarının, enerji hatlarının ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğini belirtti.

Kurum, şu an dünyada, ekonomik belirsizliklerin, borç yükünün ve hayat pahalılığının milyonlarca insanın gündelik hayatına dokunduğunu, yüz milyonlarca insanın gıdaya erişmekte zorlandığını dile getirerek, dünyada teknolojinin ve yapay zekanın baş döndürücü hızla ilerlediğini, buna karşılık sermayeye, bilgiye ve teknolojiye erişimde büyük mesafelerin sürdüğünü söyledi.

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Bütün bunların üzerinde dünyanın daha sıcak, daha kırılgan, afetlere daha açık bir hale geleceğini ifade eden Kurum, artık dünyanın farklı coğrafyalarının aynı iklim takviminde buluştuğunu, bir yerde başlayan kuraklığın tarihinin, başka bir yerde sofraya yazıldığını, bir bölgede taşan nehrin, binlerce kilometre ötede fabrikaların üretim takvimini değiştirdiğini anlattı.

"Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar uzanan sonuçlar doğuruyor. Aşırı sıcaklar şehirleri, tarımı ve insan sağlığını aynı anda zorluyor. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor, sıfır noktasındayız." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi. Bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Çünkü, iklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır. Gıda politikasıdır. Enerji politikasıdır. Şehir politikasıdır. Her şeyden önce, insanın geleceğini koruma politikasıdır. Tam da bu nedenle Antalya'dayız. Krizlerin birbirini büyüttüğü bir çağda, çözümleri birbirini güçlendirecek şekilde kurmak için buradayız. Coğrafyalarımız farklı olabilir. Şartlarımız, imkanlarımız ve önceliklerimiz farklı olabilir. Fakat dünyanın iklim takvimi ortaklaşıyor. Ortak bir takvim, ortak bir sorumluluk getiriyor. İşte Antalya'nın çağrısı budur. Ayrışmanın arttığı bir dönemde diyaloğu büyütmek, güvenin sınandığı bir dönemde güveni yeniden kurmak, ihtiyacın büyüdüğü bir dönemde imkanları harekete geçirmek, verilen sözlerle insanların hayatı arasındaki mesafeyi kapatmak. COP31'i bunun için bir Uygulama COP'u yapmak istiyoruz."

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"Gelin tarihi bir işbirliğini Antalya'da birlikte kuralım"

COP31 Başkanı Kurum, bu toprakların yüzyıllar boyunca yolların kesiştiği, fikirlerin karşılaştığı, ticaretin ve kültürün birbirine dokunduğu bir coğrafya olduğunu dile getirdi.

Bugün bu tarihi yeteneği yeni bir alana taşıyarak insanlığın ihtiyaçlarıyla imkanları buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Kurum, "Çünkü, dünyada görünmeyen mesafeler var. Finansmana erişenlerle erişemeyenler arasında bir mesafe var. Teknolojiye sahip olanlarla o teknolojiye ihtiyaç duyanlar arasında bir mesafe var. Direnç kapasitesi güçlü ülkelerle kırılgan toplumlar arasında bir mesafe var. İklim diplomasisinin büyük görevi, bu mesafeleri azaltmaktır." dedi.

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Kurum, "Türkiye, tarih boyunca bir köprü olmuştur. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kuzey ile güneyin, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Avustralya ile birlikte Pasifik'in sesini duymaya, kırılgan ülkelerin derdine çözüm bulmaya hazırdır." şeklinde konuştu.

İklim eyleminin en pahalı faturalarından birinin gecikme olduğunu anlatan Kurum, bugün ertelenen dirençlilik yatırımının yarının afet maliyetine dönüşebileceğine dikkati çekti.

Bugün ulaşmayan uyum finansmanının yarının insani krizini büyütebileceğini dile getiren Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yüzden geleceğin maliyetini bugünün kararlarına taşımak zorundayız. 1,5 derece hedefi yolumuzu göstermeye devam ediyor. Bilimin ortaya koyduğu gerçekleri açıkça konuşacağız. En kırılgan ülkelerin ve toplulukların sesini gündemimizin merkezine taşıyacağız. Antalya'da aldığımız kararların gerçek ömrü, bu salonlardan çıktıkları anda başlayacak. Buradan bütün ülkelere, halklara ve gençlere çağrıda bulunuyorum, gelin tarihi bir işbirliğini Antalya'da birlikte kuralım. Sözleri sonuçlara dönüştürelim. Kararları yatırıma dönüştürelim. Bilgiyi harekete geçirelim. Bir karar bir şehrin altyapısında yaşamalı. Bir çiftçinin toprağında yaşamalı. Bir fabrikanın üretim hattında yaşamalı. Bir ailenin enerji faturasındaki iyileşmede karşılık bulmalı. Çünkü bir kararın gerçek değeri, insan hayatına dokunduğu anda ortaya çıkar."

"Sıfır Atık anlayışını önemsiyoruz"

Kurum, COP31 Başkanlığı yaklaşımının merkezinde diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere 3 kavram bulunduğunu anımsatarak, öncelikle tarafların birbirini dinlemesini, ardından ortak zeminin genişletilmesini ve oluşan ortak iradenin sahaya yansıtılmasını hedeflediklerini belirtti.

Dünyada bilgi, teknoloji, sermaye, insan kaynağının olduğunu ancak meselenin bunların doğru zamanda, doğru yere, doğru insana ulaşması olduğunu ifade eden Kurum, "Sıfır Atık anlayışını bu nedenle önemsiyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi, kaynaklara sahip çıkmayı, israfı azaltmayı, verimliliği artırmayı, günlük hayatın parçası haline getiriyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu dönüşümün en güçlü taşıyıcıları olarak görüyoruz." diye konuştu.

Kurum, bugün kazanılan bir alışkanlığın yarının kültürüne dönüştüğünü, aynı yaklaşımı enerji dönüşümüne taşıdıklarını anlatarak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdümüzle 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefini ortaya koyduk. Yenilenebilir enerji, güçlü şebekeler, depolama kapasitesi, enerji verimliliği, temiz ulaşım ve yeşil sanayi bu dönüşümün birbirini tamamlayan parçalarıdır. İklim görüşmelerinin sonucunu insanların günlük hayatında yeni iş imkanlarında görmek istiyoruz. Bütün bunlar güçlü bir finansman mimarisi gerektiriyor. Fakat, finansmanın yanında başka bir altyapıya daha ihtiyacımız var, güven. Çünkü, güven de bir iklim altyapısıdır. Bir ülkenin verdiği sözün karşılığını görmesi, ihtiyaç duyduğu kaynağa erişmesi, taahhüt edilen finansmanın zamanında ulaşması ve alınan kararların hayata geçeceğine inanması... Küresel işbirliğinin görünmeyen altyapısı budur."

Bakü'de gelişmekte olan ülkeler için 2035'e kadar yıllık en az 300 milyar dolarlık iklim finansmanı hedefi üzerinde uzlaşıldığını aktaran Kurum, kamu ve özel kaynakların yıllık en az 1,3 trilyon dolara çıkarılması için çağrı yapıldığını, şimdi sözün sermayeye, sermayenin yatırıma, yatırımın sonuca dönüşme zamanı olduğunu söyledi.

Kurum, dünyanın ihtiyaç haritası ile sermaye, teknoloji, bilgi ve uzmanlık haritasına bakıldığında birbirinden farklı iki tablo ortaya çıktığını ifade ederek, bu iki haritayı bir araya getirerek finansman arayan projelerle yatırımcıları, teknolojiye ihtiyaç duyan ülkelerle çözüm sahiplerini, yerel ihtiyaçlarla küresel kapasiteyi buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

İklim Uygulama Köprüsünün amacının bu olduğunu anlatan Kurum, ihtiyacın olduğu yere imkanı, imkanın olduğu yere sorumluluğu taşıyacaklarını kaydetti.

"Dünya ortak bir geleceği paylaşacaksa, o geleceğin sorumluluğunu da birlikte taşıyacaktır"

COP31 Başkanı Kurum, Antalya'dan yalnızca bir kararlar listesi değil, ülkelerin birbirini dinlediği, kurumların karşılıklı güven tesis ettiği, bilim insanlarının bilgilerini paylaştığı, girişimcilerin çözüm geliştirdiği, şirketlerin sorumluluk üstlendiği ve finans kuruluşlarının kaynaklarını harekete geçirdiği bir çalışma kültürü bırakmak istediklerini vurguladı.

Belem'de Brezilya'nin muçiaro ruhunu anlattığını aktaran Kurum, "Bizim kültürümüzde bunun yüzyıllardır yaşayan güçlü bir karşılığı var, imece. İmece, bir insanın gücünün yetmediği yerde herkesin elini taşın altına koymasıdır. İmece, yükü paylaşmak kadar umudu da paylaşmaktır. Bugün dünyanın ihtiyacı tam olarak budur." dedi.

Kurum, her ülkenin bilgisine, her toplumun deneyimine, her kuşağın enerjisine, her kurumun kapasitesine ihtiyaç olduğunu dile getirerek, yıllar sonra Antalya hatırlandığında burada hangi cümlelerin kurulduğundan önce hangi işlerin başladığı konuşulmasını, hangi yatırımların harekete geçtiği, hangi teknolojilerin sınırları aştığı, hangi şehirlerin direnç kazandığı, hangi çocuğun geleceğe daha güvenle baktığının hatırlanmasını istediklerini söyledi.

"Antalya'nın mirası sözlerimizden büyük olsun. Görünmeyen mesafeleri azaltan bir Antalya, ihtiyaçla imkanı buluşturan bir Antalya, gecikmenin yerine harekete geçmeyi koyan bir Antalya, iklim eylemini insanın hayatına ulaştıran bir Antalya..." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"İmece ruhuyla diyalogdan uzlaşıya, uzlaşıdan aksiyona, aksiyondan uygulamaya, uygulamadan insanın hayatına uzanan yolu hep birlikte açalım. Çünkü, burada vereceğimiz en güçlü mesaj şudur, dünya ortak bir geleceği paylaşacaksa, o geleceğin sorumluluğunu da birlikte taşıyacaktır. Ben bu sürece güçlü destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. BM Genel Sekreteri Antonyo Guteres başta olmak üzere İcra Direktörü Simon Still'e, İklim Sekretaryasına, Başbakan Anthony Albanese'ye ve Avustralya Hükumetine değerli dostum Chris Bowen'a, ekiplerimize, Antalya halkına, gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum."