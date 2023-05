Bakan Kurum: İstanbul'da riskli yapı bırakmayacağız

Miting öncesi sahneye çıkan Uğur Işılak, AK Parti için hazırladığı seçim şarkılarını seslendirdi. Yavuztürk Mahallesi'ndeki mitingde konuşan Bakan Kurum, "Biz bu aziz şehre, bu güzel şehrin güzel insanlarına her daim aşkla hizmet ettik. Şehirlerin şahı, şehirlerin sultanı İstanbul'umuza hizmet etmek bizim için her zaman büyük bir şeref, büyük bir onur, büyük bir gurur olmuştur. 21 yılda bu kutlu şehri dev eserlerle, büyük hizmetlerle taçlandırdık. 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' dedik ve İstanbul'da 700 bin konutumuzu dönüştürdük. Tabi ki İstanbul'a kazandırdığımız eserleri hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi 'güvenli konutlar, huzurlu yuvalar' diyoruz. 'İstanbul'da 1 buçuk milyon konutluk yüzyılın dönüşümü', 'yarısı bizden, yarısı devletten' diyoruz. 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde; toplam 1 buçuk milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda yüzyılın dönüşümünde başvuru sayımız ne biliyor musunuz? Tam 640 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Üsküdarlı kardeşlerimiz de bu kampanyamıza teveccüh gösteriyor. Sizlere, Üsküdarlı kardeşlerimize geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sözümüzdür. Bu şehirde hiçbir vatandaşımız güvensiz yapılarda oturmayacak. Bu şehrin hangi ilçesinde, hangi sokağında, hangi caddesinde olursa olsun tek bir riskli yapı dahi bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HIZINI KESEN HİSSELİ PARSEL SORUNUNU DA ÇÖZÜYORUZ"

Bakan Kurum, "Üsküdar demek güven, huzur, mutluluk demektir. Buraya her gelişimizde, mutlu olduk. Bizlere gönlünüzü açtınız, misafir ettiniz. Bizleri muhabbetle kucakladınız.

Biz de sayın cumhurbaşkanımızın komşularına, siz kıymetli Üsküdarlı kardeşlerimize hizmet etmekten, her zaman onur duyduk, 2016 yılında Üsküdar'ımızın 16 Boğaz mahallesini kapsayan alanda imar planı tadilatlarını yaptık. Vatandaşlarımızın imar ve tapu sorunlarını çözdük. Yavuztürk ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan mülkiyet problemlerini çözdük. Vatandaşlarımıza tapularını teslim ettik. Şu an kentsel dönüşümün hızını kesen hisseli parsel sorununu da çözüyoruz. Çok hissedarlı, büyük yüz ölçüme sahip parselleri küçültüyoruz. Bu kapsamda Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil ettiğimiz Raskent ve Kayıkent Yapı Kooperatiflerini de dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"VALİDEBAĞ KORUMUZU MİLLET BAHÇESİ OLARAK SİZLERİN HİZMETİNE SUNUYORUZ"

Bakan Kurum, "Mehmet Akif'ten Ferah'a, Cumhuriyet Kirazlıtepe'ye, Sultantepe'den Beylerbeyi'ne kadar Üsküdar'ımızın tüm mahallelerine hizmet ettik, eser verdik. Sizlerin dualarını aldık, desteklerini aldık. Üsküdar'ımızda Çamlıca Cami çevresinde Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde TOKİ'mizle 3 etapta kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Sosyal donatılarıyla beraber tam bin 873 güvenli, afetlere karşı dirençli konut inşa ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde Emlak Konut'umuzla 2 etapta bin 122 yeni konut, 37 yeni iş yerleri inşa ediyoruz. Bulgurlu Altınköy'de Emlak Konutumuzla birlikte bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Libadiye'mize yarı olimpik havuz, kapalı otopark ve pazaryeri kazandırıyoruz. Validebağ Korumuzu doğal yapısını koruyarak millet bahçesi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Kandilli ve Çengölköy'ümüze bir çocuk köyü ve millet bahçesi yapıyoruz. Biz; Üsküdarlı kardeşlerimize söz veriyoruz, sizlere söz veriyoruz, Üsküdar'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. En güzel yatırımları yapacağız" diye konuştu. (DHA)