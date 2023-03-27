Bakan Kurum: 365 gün sonra yeni yuvalarınızı sizlere teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın gerçekleştiği illerden biri olan Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen “Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni”nde konuştu.

Bakan Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, “Asrın felaketinin acısını, sadece 11 ilimiz değil, 85 milyon hep birlikte yaşadık. Fakat istisnasız hepimiz ‘her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olduğuna’ tüm yüreğimizle inandık. İşte dün Kahramanmaraş ve Hatay’dan, bugün Adıyaman’dan; şehirlerimiz, milletimiz yeniden ayağa kalkıyor. Adıyaman’ın yeni yüzyılı yükseliyor. Baştanbaşa bütün Anadolu yükseliyor. Büyük ve Güçlü Türkiye yükseliyor.” dedi.

“53 bin 830’a ulaşan yuvalarımızın harcını, 50. günde Adıyaman’ımızda hep birlikte karıyoruz. Tarih şahit olsun”

Bakan Kurum, bir daha aynı acıları yaşamamak için devletin ve milletin bir olarak 81 ilde tarihi bir dönüşüm seferberliği içinde olduğunu belirterek, “Tüm deprem bölgesinde, yeni yuvalarımız için, 15. günde ilk sözleşmelerimizi imzaladık. 46. günde Kahramanmaraş’ta, 47. günde Hatay’da temellerimizi attık. İşte bugün de sayısı 53 bin 830’a ulaşan yuvalarımızın harcını, 50. günde Adıyaman’ımızda hep birlikte karıyoruz. Tarih şahit olsun! Milletimiz şahit olsun! Adıyaman şahit olsun!” dedi.

“365 gün sonra yeni yuvalarınızı sizlere, Adıyamanlı kardeşlerimize teslim edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm ekipleriyle gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayan Kurum, “Depremden etkilenen tüm ailelerimiz, sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar buradayız! Burada olacağız. Elimiz elinizden ayrılmayacak. Fırat dertli dertli akmayacak. Gölbaşı’nın, yüzünü yeniden güldüreceğiz! Besni’nin, Ulu Cami’nin gözyaşını dindireceğiz. Allah’ın izniyle; 365 gün sonra yeni yuvalarınızı sizlere, Adıyamanlı kardeşlerimize teslim edeceğiz.” diye konuştu.

“Bu kutlu beldelerin yeniden inşasının da, imarının da, ihyasının da teminatı; Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır”

Kurum, Edirne’den Kars’a kadar tüm şehirleri afetlere karşı güçlü hale getirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Çeyrek asırlık inşa ve ihya birikimimizle; en saygın bilim insanlarımızı, mimarlarımızı, mühendislerimizle; Adıyaman’dan İstanbul’a, Edirne’den Kars’a; bu cennet vatanı, afetlere karşı güçlü hale getirmekte kararlıyız, azimliyiz. Ne mutlu bize ki; bizim, tüm yuvalarımızı; kendi ürettiği yerli kaynaklarla, milli finansman modelleriyle ayağa kaldıran; yüksek devlet tecrübesiyle, inancıyla milletine sunan bir liderimiz var! Nasıl, bu ülkenin tüm dev eserlerinin teminatı Cumhurbaşkanımız olmuşsa; bu kutlu beldelerin yeniden inşasının da, imarının da, ihyasının da teminatı; Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. “

“Sizler, sıcacık yuvalarınıza girene kadar bize uyumak yoktur!”

Bakan Kurum, Adıyaman yeniden umutla, türkülerle, şiirlerle dolana kadar rahat etmeyeceklerini belirterek, “Sizler, sıcacık yuvalarınıza girene kadar bize uyumak yoktur! Yavrularımız, okul yollarında neşeyle koşana kadar bize dinlenmek yoktur! Adıyaman, yeniden umutla, türkülerle, şiirlerle dolana kadar bize rahatlık yoktur! Tüm deprem bölgesi, baştan aşağı bir Anadolu Hilali gibi yükselene kadar, bizlere durmak yoktur!” ifadelerini kullandı.