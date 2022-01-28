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Bakan Koca'dan kış şartlarında çalışan sağlık görevlilerine teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kış şartlarında çalışan sağlık personeline teşekkür etti. Koca, "Koşullardan aynı şekilde etkilenen sağlık çalışanları ise görevinin başında oldu. Sağlık hizmetleri aksamadı. Her birine teşekkür ediyorum. Her birimiz teşekkür edelim." ifadelerini kullandı.

28.01.2022 - 21:13 |
Bakan Koca'dan kış şartlarında çalışan sağlık görevlilerine teşekkür

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Ağır kış şartları ve ulaşım sorunu sebebiyle farklı iş kollarındaki kamu personeli yer yer izinli sayıldı. Koşullardan aynı şekilde etkilenen sağlık çalışanları ise görevinin başında oldu. Sağlık hizmetleri aksamadı. Her birine teşekkür ediyorum. Her birimiz teşekkür edelim.

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