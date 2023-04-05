Bakan Koca'dan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şunları söyledi; Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, teşvik ek ödemesi konusunda beklenen uygulamayı getiriyor ve afet bölgesinde görevli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarımızın ekonomik şartlarını yeniden düzenliyor. Yeni yönetmelik hayırlı olsun.