“Yeşil Yetenekler Eğiticilerin Eğitimi” programının ilk etabı sona erdi

Eğitimler alanında uzman saygın akademisyenler ve özel sektör temsilcileri tarafından gerçekleştirildi. 20 Nisan’da İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri konulu eğitimiyle İklim Bilimci Prof. Dr. M. Levent Kurnaz, 27 Nisan’da Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının Getirdikleri konulu eğitimiyle QSI Belgelendirme Ltd. Şti’nden Niran Armutcu sunumlarını gerçekleştirdi. 4 Mayıs günü ise Bakanlık temsilcilerine ayrıldı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Ülkemiz Çalışmaları konulu sunumu Ticaret Bakanlığından Daire Başkanı Gülizar Yavaş, Türkiye’deki Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Mevcut Durum ile Florlu Sera Gazlarının Yönetimi konulu sunumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Kimya Yüksek Mühendisi Ömer Erdal Bilici, Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması İlişkisi konulu sunumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Çevre Yüksek Mühendisi Uğur Gürel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yeşil Dönüşüme Yönelik Yürütülen Çalışmalar konulu sunumu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Avrupa Birliği Uzmanı Tuba Demir Doğan eğitimlere destek verdi. Programın son haftası 11 Mayıs’ta Danışmanlık ve Sertifikasyon Süreçleri konulu eğitimiyle QSI Belgelendirme Ltd. Şti.’nden Okay Kayhanlı sunumlarını gerçekleştirdi.

Eğitimler hakkında düşüncelerini dile getiren TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı ve GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci, “İlerleyen dönemlerde Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalar Avrupa’ya ihracat yapamayacak veya tarife dışı engeller ile karşı karşıya kalacak. Ancak Avrupa pazarı bizler için göz ardı edilemeyecek önemde. Bu doğrultuda bölge ihracatçısının yeni yürürlüğe koyulan şartlara uyum sağlayabilmesi için çok yönlü şekilde çalışıyoruz. Herhangi bir bölgeden ihracat yasağı koyulmasa dahi gelecekte bir şeyler üretebilmek ve satabilmek için her halükârda geleneksel modelleri terk edip sürdürülebilir üretim kültürünü benimsemeliyiz. Üretim ve ihracatta sürdürülebilir modeller bir seçenek olmaktan çıkıp zorunluluk halini almıştır. Bu kapsamda ihracatçılarımız ve sanayicilerimizin çevre dostu ve sürdürülebilir üretime geçişini sağlamak için faaliyetlerimize devam edeceğiz. Eğiticilerin eğitimi programında da çok değerli akademisyenlerimizle 4 hafta birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Bu projedeki en önemli amacımız bu konudaki bilgi kirliliklerini azaltmak. Biz akademisyenlerimize doğru bilgileri aktardık. Önümüzdeki yıl farklı fakültelerde Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik ile ilgili seçmeli dersler açıldığında akademisyenlerimiz bilgilerini gençlere aktaracaklar. Bununla da kalmayıp sanayimize ihtiyaç durumunda danışmanlık yapabilecekler. Böylelikle doğru ve güvenilir bilgiye sahip olan bir kitle oluşturarak beşerî sermayemizi güçlendireceğiz” dedi.

Yeşil Yetenekler Eğiticinin Eğitimi Programı, Tekstil ve Hazır Giyim Ortak Sürdürülebilirlik Komitesi kararı gereğince oluşturulan alt çalışma grupları kapsamında GAİB Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir. GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen 4 haftalık Yeşil Yetenekler Eğiticilerin Eğitimi projenin ilk basamağını oluşturmaktadır. Yeşil Yetenekler projesinin daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılması ve birçok bölgede akademisyenlere yönelik olarak devam etmesi planlanmaktadır.

