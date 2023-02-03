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Bakan Koca: Yolu kapanan köydeki engelli hastamız hastaneye nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kapalı köyde mahsur kalan engelli hasta için sağlık ekiplerinin seferber olduğunu ve paletli ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

03.02.2023 - 16:35 | | DHA
Bakan Koca: Yolu kapanan köydeki engelli hastamız hastaneye nakledildi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şemdinli'ye bağlı bir köyde yaşayan 14 yaşındaki engelli hastamız için alınan çağrı üzerine seferber olan ekiplerimiz yolu kapalı ve çığ tehlikesi olan köye paletli ambulansla 2 saatte ulaştı. Yapılan ilk müdahale sonrası hastamız Şemdinli Devlet Hastanesi’ne nakledildi" dedi.

 

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