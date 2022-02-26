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Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nde 2 doktora şiddet uygulayan şüphelinin tutuklandığını belirterek, "Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir" dedi.

26.02.2022 - 17:36 |
Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi dermatoloji bölümünde dün iki hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının şüphelisi şahıs, başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir" dedi. 

Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Çiğdem Duman keloid temizletme işlemi için eşi Selim Duman ile birlikte hastaneye geldi. Çiğdem Duman'a bu işlem için doktor D.D.A müdahalede bulundu. Doktorun müdahalesi sırasında eşinin canının yandığını iddia eden Selim Duman, D.D.A isimli doktora saldırdı. Çevredekilerin ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesiyle Selim Duman sakinleştirildi. Saldırı sırasında doktor D.D.A. vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. 



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan Selim Duman'ı yakalayarak gözaltına aldı. Duman, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği de Selim Duman'ın "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 

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