Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k, Ã‡atalca ziyareti kapsamÄ±nda ilk olarak Ã‡atalca KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ve Sosyal Hizmetler Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Ã‡atalca KaymakamÄ± ErdoÄŸan Turan ErmiÅŸ ile bir araya gelen Bakan YanÄ±k, Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. KaymakamlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan AK Parti Ã‡atalca Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na geÃ§en YanÄ±k, vatandaÅŸlarla ve esnafla da selamlaÅŸtÄ±.Â

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k'a ziyareti sÄ±rasÄ±nda AK Parti Ä°stanbul Milletvekili TÃ¼lay Kaynarca, Ã‡atalca KaymakamÄ± ErdoÄŸan Turan ErmiÅŸ, Ã‡atalca Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ãœner ve ilÃ§e protokolÃ¼ de eÅŸlik etti. Â

Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ±'na da giden YanÄ±k, bu sÄ±rada yapÄ±mÄ±na devam edilen Ã‡atalca Millet BahÃ§esi'ni de gezdi. Â

YanÄ±k, Ã‡atalca Belediyesi'ne ve Ã‡atalca Belediyesi Ã–zel EÄŸitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne de ziyarette bulundu. Ã–zel EÄŸitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Ã¶zel gereksinimli Ã§ocuklarla bir araya gelen YanÄ±k, Ã§ocuklarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriyi izledi ve onlarla birlikte zeytin aÄŸacÄ± dibine toprak attÄ±.