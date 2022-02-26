GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKoronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi
ABONE OL

Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

Koronavirüs ile ilgili Trabzon'da son dakika uyarısı! Prof. Dr. Faruk Aydın, "Pandemi boyunca bu kadar çok vaka ve vefatın olduğu bir dönem yaşamadık. Dolayısıyla pandemiye karşı mücadelenin öyle gevşetmeye uygun bir dönemde olduğuna inanmıyorum" dedi.

26.02.2022 - 12:44 | | Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-
Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

 

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, maske zorunluluğunun kaldırılmasının konuşulmasının bile rehavete yol açtığını söyledi.

Salgının sürdüğünü hatırlatan Prof. Dr. Aydın, "Pandemide geldiğimiz nokta artık Omicron varyantının dünyaya ve ülkemize hakim olduğu bir dönem yaşıyoruz. Hem vaka hem de vefat sayılarının çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Pandemi boyunca bu kadar çok vaka ve vefatın olduğu bir dönem yaşamadık. Dolayısıyla pandemiye karşı mücadelenin öyle gevşetmeye uygun bir dönemde olduğuna inanmıyorum.

Türkiye'de iki grup insan var. Birincisi aşılılar, ikincisi de aşısızlar. Maalesef aşılı olanlarımızdan bazıları da aşısız durumuna düşmek üzere. Hatırlatma aşılarını yapmayınca, eski aşılarımızın bir işe yaramadığını söyleyip duruyoruz. Hatırlatma aşılarını da yapmış olanların toplamının nüfusa oranının yüzde 40 civarında olduğu, yüzde 60'ın da ya eksik aşılı ya da aşısız olduğunu düşünüyorum. Vefatların büyük birçoğunun aşısızlar veya eksik aşılılardan olduğu ortada" dedi.

Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

'MASKEYİ İHMAL ETTİK, ÖNÜMÜZE BU RAKAMLAR ÇIKTI'

Daima kötü senaryo üzerinden hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Tedbirlerinizi de ona göre almak lazım. Eğer koronavirüsü hafif geçiriyorsanız; aldığınız önlemlerdendir. Bakın bu önlemleri alamadık, maskeyi de ihmal ettik, önümüze hem üst solunum yolu enfeksiyonları çıktı hem de ölümlerimiz bu rakamlara çıktı.

Bu çok net. Bir hekim olarak hiçbir insanın ölümüne razı değilim. Çünkü önlenebilir bir ölüm bu. Dolayısıyla maske, mesafe, hijyen ve aşılamanın mart ve nisan aylarında kampanya halinde sunulması ve bütün sektörlerin de önlemlerle faaliyetlerini sürdürmesinden yanayım" diye konuştu.

GÜNCEL HABERLER

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Hocalı katliamı' mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Hocalı katliamı' mesajı

Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

Parayı izinsiz alan gelin yandı! Yargıtay'dan emsal kaynana cüzdanı kararı...

Parayı izinsiz alan gelin yandı! Yargıtay'dan emsal kaynana cüzdanı kararı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Melitopol harita nerede, Melitopol neresi? Melitopol hangi ülkeye bağlı, konumu?

Melitopol harita nerede, Melitopol neresi? Melitopol hangi ülkeye bağlı, konumu?

Sıradaki Haber
Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

Sıradaki Haber
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu 26 Şubat 2022? Altın yorumu: Altın yükselecek mi, düşecek mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu 26 Şubat 2022? Altın yorumu: Altın yükselecek mi, düşecek mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

Sıradaki Haber
Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

Sıradaki Haber