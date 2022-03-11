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Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yoktur

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarım sektörünün başka hiçbir sektörle ikame edilemeyeceğini belirterek, “Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki bir takım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Asıl olan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üretin tarım sektörüdür. Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur” dedi.

11.03.2022 - 12:09 |
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yoktur

Bakan Kirişci, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Adana Valiliği’ni ziyaret eden Kirişci ilk olarak şeref defterini imzaladı.
Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, tarımın başkenti Adana’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Kirişci, “Burası bizim memleketimiz. Değişik unvanlarla, vesilelerle memleketimizi ziyaret ettik. Bakan olduktan sonra ilk ziyaretimizi tarımın başkenti Adana’ya yapmanın doğru ve isabetli olacağına karar verdik. İnşallah bu akşam burada kalacağız yarın da Konya’da ki Tarım Fuarı’na katılacağız” diye konuştu.

Adana’nın her şeyin en iyisine layık olduğunu söyleyen Kirişci, “Adana her bakımdan her şeyin en iyisini en güzelini hak eden bir şehir. Bu hizmet süremiz içerisinde Adanamızı daha iyi bir düzeye çıkartmak için gayretlerimiz olacak. Daha şimdiden Adana’ya ilişkin bir takım adımları atmaya başladık. Bunları gerçekleştireceğiz diye bu sözleri vermiş olalım. Çünkü asıl olan devlet ve aziz millet. Bu devlete ve aziz millete hizmet bizim yegane görevimiz ve sorumluluğumuz” ifadelerini söyledi.

“Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur”

Tarım sektörünün öneminden bahseden Bakan Vahit Kirişci, şöyle devam etti:
“Tarım sektörü çok önemli bir sektör. Tarım sektörünü başka sektörlerle ikame etmenin mümkün olduğunu düşünenler sonradan gerçekten çok yanıldıklarını fark ettiler. Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki bir takım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Asıl olan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üretin tarım sektörüdür. Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur. Milli güvenliğe eş değeri olan gıda güvenliği konusunda da Türk çiftçilerine biz şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki onlar var. Onların alın ve akıl teriyle bu güzel ürünler sadece 85 milyon ülkemiz insanlarına değil, aynı zamanda ülkede bulunan mültecilerimize, 50 milyonu aşkın tatilini geçirmek için bulunan turistlere ve fazlası olduğunda ihraç ettiğimizde o ülkelerdeki ilgililerine katkı sağlıyor. O ürünleri ulaştıran bu ülkenin çiftçileri ve üreticileridir. Bu üreticilerimize inşallah yeni üretim sezonunda onları tarla, bahçe, ağıl, kümes ve ahırlarıyla daha sıkı ilişki içerisinde olmalarını sağlayacak adımlar atacağız”.

“Savaş, globali etkileyen boyuta ermiştir”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Bakan Kirişci, “Artık iki ülke arasında bir savaş olarak göremiyoruz. Bu tamamıyla globali etkileyen bir boyuta erdirmiştir. Bu da gıdanın, gıda güvenliğinin ve bunu sağlayan tarım sektörünün vazgeçilmezliğini, hiçbir sektörle ikame edilemeyecek bir sektör olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Dünyamız rahatlasın, durulsun, herkes mutlu olsun ama bizde kendi üreticilerimizin alın ve akıl terini daha güzel değerlendirelim” ifadelerini kullandı.
Bakan Kirişci'ye ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve milletvekilleri eşlik etti.

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