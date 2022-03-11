AVM’ler hangi saatler arasında açık olacak ? AVM kapanış saati kaç? İşte AVM’lerin çalışma saatleri!

İstanbul’da yoğun kar yağışı, hayatı etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde karla mücadele çalışmaları sürerken İstanbul Valiliği bir dizi tedbir aldı. Eğitim başta olmak üzere, sosyal hayat, ulaşım ve kamu kurumları ile ilgili önlemler alan valilik, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Valiliğin açıkladığı tedbirler arasında AVM’lerin çalışma saatlerinin olup olmadığı merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi. Peki, AVM’ler hangi saatler arasında açık olacak ? AVM kapanış saati kaç? AVM’ler açık mı, kapalı mı? İşte AVM’lerin çalışma saatleri!

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji kar yağışının ilerleyen saatlerde ve haftasonu şiddetleneceğini duyurdu. İstanbul’da kar tedbirleri genişletildi.

AVM’LER HANGİ SAATLER ARASINDA AÇIK OLACAK ?

Alışveriş merkezleri kapılarını 12.00’da açacak, 19.00’da kapatacak.

İŞTE AVM AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ İLE İLGİLİ KARAR!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, resmi sosyal medya hesabından AVM’lerin çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeyi paylaştı. Avdagiç, “İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.