Akdeniz'de korkutan deprem!
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11.03.2022 - 11:13 |
AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akdeniz olduğu belirtilen 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.41 olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 11.03.2022, 10:47:42 TSİ
Enlem : 34.8748 N
Boylam : 25.0673 E
Derinlik : 9.41 km
Detay : https://t.co/r7NHJZxDoY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi