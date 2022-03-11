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Akdeniz'de korkutan deprem!

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.03.2022 - 11:13 |
Akdeniz'de korkutan deprem!

AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akdeniz olduğu belirtilen 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.41 olarak ölçüldü.

 

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