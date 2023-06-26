Bakan Ersoy'dan Kurban Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Yardımlaşmayla, paylaşmakla, ihtiyaç sahibine el uzatmakla bizleri birbirimize kenetleyen manevi bir bağa dönüşen; sayısız insanın rızkına, huzuruna, mutluluğuna vesile olmamızı sağlayan Kurban Bayramı’na erişmiş bulunuyoruz. Bu manevi iklimin ülkemiz, bütün İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramda yola çıkacak vatandaşlarımızdan trafikte dikkatli ve sabırlı olmalarını özellikle rica ediyorum. İyi bayramlar, iyi tatiller."