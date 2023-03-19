Bakan Dönmez: Bor karbür çelik kadar dayanıklı

Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:

"2019 yılının son aylarında temelini atmıştık. Bugün o tesisin açılışını biraz sonra yapacağız. Özetle son yıllarda yerli, milli sanayimiz her gün neredeyse yeni b ir ürünü milletimizin hizmetine sunuyor. Savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu hafif, mukavemeti yüksek ürünlere ihtiyacı var. Bor karbür çelik kadar dayanıklı ama onun 4’te 1’i kadar hafif bir malzeme. Başta savunma sanayii olmak üzere havacılık sektöründe, diğer endüstriyel uygulamalarda, elektronik sektöründe yoğun kullanılan bir malzemede bahsediyoruz.

Bugün teknolojinin geldiği seviyeyi belirleyen kullanılan malzemelerle ilgili. Bugün periyodik cetveldeki tüm malzemeleri insanoğlu buldu. Yeni ürünler geliştirmeye çalışıyor, uzaya gidebiliyoruz.

Maden olarak tanımladığımız cevheri çıkarıyoruz, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle borik asit haline getiriyoruz. Tonu 120 dolar iken şu hali ile 1200 dolara çıkarıyoruz neredeyse 10 kat artırmış oluyoruz.

Bor karbürün tonu ise 35 bin dolar ile 45 bin dolar arasında değişiyor.

Nano bor nükleer sanayide yoğun olarak kullanılıyor. Tonu 1 milyon dolarları aşabiliyor.

Bunu top, tank zırhlamasında kullanabiliyoruz. Fren balatalarında kullanılabiliyor. Mukavemeti yoğun olduğu alanlarda söz konusu.

KARADENİZ GAZI NE ZAMAN HANELERE VERİLECEK?

Deprem bölgesinden gelen çalışanlarımız vardı. İzin isteyip aileleri ile memleketlerine gittiler. Biz onları tekrardan çağırıyoruz. Nisan sonu gibi inşallah gazı çıkartıp karada yakacağız. "