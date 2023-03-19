İsmail Demir'den bor karbür açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Demir, TRT Haber'de bor karbürle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"Zırhı çelikten yapabilirsiniz ama çok daha ağır oluyor. Yapılan kaplamalarla yüzey sertliğini artıran bazı uygulamalar gündemde. Bu hem kaplama olarak hem de bizzat kendisi bor karbürün çeşitli formlarını da kullanma durumu var.

Bunu sadece bir başlangıç olarak görüyorum. Bor karbürde dışarı bağımlıydık bu bağımlılığı bitiriyoruz. İleri aşama ürünlerini de bekliyoruz.

Bu teşebbüsü aslında yerli ve milli olma idealimizin bir adımı da buydu. En doğru adres yine Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, ETİ Maden idi. Bu yolculuğu beraber yapalım dışa bağımlılığı bitirelim dedik. Bizim Türkiye olarak en büyük idealimiz dışa bağımlılığı bitirmektir.

BOR KARBÜR BİZE NE KATAR?

Dünyada nadir üretimlerden birisinin olması sizin dünyada stratejik öneminizi artırıyor. Dünyada söz sahibi olarak masada da güçlü oluyorsunuz.

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN NE KADAR KATMA DEĞERDEN BAHSEDİYORUZ?

Türkiye’de 400 tona yakın tüketim var. Bu daha da artacak. Tüketim genelde hafif plakalarla ilgili, tank ve diğer zırhlı araçlara geçtiğimizde bu daha da artacak.

Türkiye için 400 tondan bin tona giden tüketimimiz olacak. Bu da önemli bir katma değer oluşturacak. Emet’teki tesisle birlikte dünyada stratejik önem faktörümüz artacak."