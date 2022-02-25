Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
25.02.2022 - 15:40 | | DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
İlgili Haber
Rus savaş uçakları canlı yayında bomba yağdırdı! Tanklar içinde insan olan arabaları ezdi
İlgili Haber
Zelenski savaşı bitirme çağrısı yaptı... Putin'den müzakere için son dakika açıklaması!
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Kiev ateş altında, bomba yağıyor, çok sayıda ölü ve yaralı var...