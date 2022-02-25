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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

25.02.2022 - 15:40 | | DHA
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

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