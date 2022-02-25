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DünyaZelenski savaşı bitirme çağrısı yaptı... Putin'den müzakere için son dakika açıklaması!
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Zelenski savaşı bitirme çağrısı yaptı... Putin'den müzakere için son dakika açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirme çağrısı yaptı. Zelenski yaptığı yeni açıklamada "Müzakere masasına oturalım" diye konuştu. Rusya lideri Putin, müzakere için son dakika bir açıklama yaptı ve 'Rusya üst düzey müzakereye hazır' dedi.

25.02.2022 - 14:44 |
Zelenski savaşı bitirme çağrısı yaptı... Putin'den müzakere için son dakika açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulundu. Rus tanklarının başkent Kiev'e girmesinin ardından yeni bir açıklama yapan Zelenski "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

"RUSYA ÜST DÜZEY MÜZAKEREYE HAZIR"

Rusya lideri Putin, müzakere için son dakika bir açıklama yaptı ve 'Rusya üst düzey müzakereye hazır' dedi.

KREMLİN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakere çağrısının ardından, Rusya'nın Ukrayna'yla müzakere yapılması için Belarus'un başkenti Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, "Bilindiği üzere, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en başından beri harekatın amacının Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması yoluyla Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yardım etmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Zelenskiy'in teklifine cevaben Putin, Minsk'e Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde bir heyet göndermeye hazır" ifadelerini kullandı.

Putin'in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla telefon görüşmesi yaptığını aktaran Peskov, Lukaşenko'nun heyetlerin Minsk'e ulaşması, güvenliklerinin ve dokunulmazlıklarının sağlanması ve müzakerelerin yapılması için gereken tüm koşulları sağlama sözü verdiğini kaydetti.

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