Harkov’a roket düştü! Patlamadan yere saplandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının ardından bölgeden saldırıların boyutunu gözler önüne seren dehşet verici kareler geliyor.

Ukrayna’nın kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkov’da patlamadan yere saplanan roketin görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Şehirde bulunan yerel halk endişe ve korku içerisinde metro duraklarına ve sığınaklara kaçtı.

SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında şehirleri ve sivilleri hedef almadığını iddia etti. Devlet Başkanı Zelenskiy dahil Ukraynalı birçok üst düzey yetkili ise saldırılarda sivillerin de hedef alındığı söyledi.

Rusya'nın sabahın erken saatlerine kadar füze saldırılarına devam ettiğinin altını çizen Zelenskiy, "Rusya füze vuruşlarına yerel saatle sabah 04.00'te yeniden başladı. Rus birlikleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu" dedi.

İŞGAL PLANIMIZ YOK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmaların ardından açıklama yaparak "Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor" dedi.