GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaHarkov’a roket düştü! Patlamadan yere saplandı
HaberlerDünya Haberleri Harkov’a roket düştü! Patlamadan yere saplandı
ABONE OL

Harkov’a roket düştü! Patlamadan yere saplandı

Ukrayna'nın birçok bölgesinden patlama ve saldırı haberleri gelirken, bölgeden dehşet verici görüntüler geliyor. Harkov şehrinden paylaşılan fotoğrafta, patlamadan yere saplanan bir roketin görüntüsü yer alıyor.

25.02.2022 - 15:01 |
Harkov’a roket düştü! Patlamadan yere saplandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının ardından bölgeden saldırıların boyutunu gözler önüne seren dehşet verici kareler geliyor.

Ukrayna’nın kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkov’da patlamadan yere saplanan roketin görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Şehirde bulunan yerel halk endişe ve korku içerisinde metro duraklarına ve sığınaklara kaçtı.

SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında şehirleri ve sivilleri hedef almadığını iddia etti. Devlet Başkanı Zelenskiy dahil Ukraynalı birçok üst düzey yetkili ise saldırılarda sivillerin de hedef alındığı söyledi.

Rusya'nın sabahın erken saatlerine kadar füze saldırılarına devam ettiğinin altını çizen Zelenskiy, "Rusya füze vuruşlarına yerel saatle sabah 04.00'te yeniden başladı. Rus birlikleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu" dedi.

İŞGAL PLANIMIZ YOK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmaların ardından açıklama yaparak "Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor" dedi.

GÜNCEL HABERLER

TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz

TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Rusya’nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Rusya’nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak

MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyeleri yakalandı

MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyeleri yakalandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz

TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz

Sıradaki Haber
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Rusya’nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Rusya’nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak

Sıradaki Haber
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyeleri yakalandı

MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyeleri yakalandı

Sıradaki Haber
EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

Sıradaki Haber