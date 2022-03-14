GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Çavuşoğlu son durumu açıkladı! İşte tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı
HaberlerGündem Haberleri Bakan Çavuşoğlu son durumu açıkladı! İşte tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı
ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu son durumu açıkladı! İşte tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşın daha tahliye edildiğini belirterek, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu" dedi.

14.03.2022 - 22:15 | | DHA
Bakan Çavuşoğlu son durumu açıkladı! İşte tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat sonrası tahliye edilen Türk vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Kiev, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi'den 172 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika! Avrupa kırmızı alarma geçti: Rusya NATO'nun dibindeki üssü vurdu...
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika! Avrupa kırmızı alarma geçti: Rusya NATO'nun dibindeki üssü vurdu...
Elon Musk, Vladimir Putin'e meydan okudu! 'Teke tek dövüş...'
İlgili Haber
Elon Musk, Vladimir Putin'e meydan okudu! 'Teke tek dövüş...'
Zelenskiy'den Rusya açıklaması: Nereden yardım alacaklarını bilemiyorlar!
İlgili Haber
Zelenskiy'den Rusya açıklaması: Nereden yardım alacaklarını bilemiyorlar!

GÜNCEL HABERLER

İngiltere ve Fransa'da ortalık karıştı! Rus milyarderlere şok! Malikaneleri işgal edildi

İngiltere ve Fransa'da ortalık karıştı! Rus milyarderlere şok! Malikaneleri işgal edildi

Ukrayna'dan bomba Rusya iddiası! Suriye'den parayla binden fazla...

Ukrayna'dan bomba Rusya iddiası! Suriye'den parayla binden fazla...

Bakan Çavuşoğlu son durumu açıkladı! İşte tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı

Bakan Çavuşoğlu son durumu açıkladı! İşte tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İngiltere ve Fransa'da ortalık karıştı! Rus milyarderlere şok! Malikaneleri işgal edildi

İngiltere ve Fransa'da ortalık karıştı! Rus milyarderlere şok! Malikaneleri işgal edildi

Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu son durumu açıkladı! İşte tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı

Bakan Çavuşoğlu son durumu açıkladı! İşte tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı

Sıradaki Haber
Borsa günü yükselişle kapattı!

Borsa günü yükselişle kapattı!

Sıradaki Haber
ÖSYM duyurdu! 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için KPSS 2022/5 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM duyurdu! 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için KPSS 2022/5 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Sıradaki Haber