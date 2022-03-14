Bakan Çavuşoğlu son durumu açıkladı! İşte tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat sonrası tahliye edilen Türk vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Kiev, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi'den 172 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadelerini kullandı.