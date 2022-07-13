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GündemBakan bizzat açıkladı! İlk kez Datça'daki orman yangınında kullanılacak
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Bakan bizzat açıkladı! İlk kez Datça'daki orman yangınında kullanılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez Datça yangınında kullanılarak test edileceğini açıkladı.

13.07.2022 - 21:34 | | İHA
Bakan bizzat açıkladı! İlk kez Datça'daki orman yangınında kullanılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça’daki yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris’te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” dedi.

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