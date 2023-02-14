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Bakan Akar açıkladı: Terhisler planlanan zamanda yapılacak

Milli Savunma Bakanı Akar, deprem sonrası terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhisin olmadığını söyledi.

14.02.2023 - 11:07 |
Bakan Akar açıkladı: Terhisler planlanan zamanda yapılacak

Milli Savunma Bakanı Akar, "Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır." dedi.

Bakan Akar, "Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildi." ifadelerini kullandı.

 

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