Bakan Akar açıkladı! Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına gitti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Harekât Merkezine indi.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing alan Bakan Akar, daha sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hâle getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar vererek Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.

PENÇE KILIÇ'TA 184 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kılıç Harekatı’nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.