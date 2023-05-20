Bahçeli Adıyaman'da! Milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"(6 Şubat depremleri) Bu felaket geçmiş dönemlerde hiçbir ülkede görülmeyen bir felaket olarak tarihe yazılmıştır. Burada 50 bini aşkın vatan evladımız şehidimiz olmuş. Şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavi gören kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Muhterem Adıyamanlılar öyle önemli günler vardır ki toplum olarak çok düşünüp önemli bir karar verme konumunda olmalıyız.



6 Şubat felaketinden 102 gün geçmiştir. Bu felaketin enkazı kaldırılmış, şehitlerimiz toprağa verilmiş, tedavi görenler Türkiye'nin birçok yerinde hastanelere yerleştirilmiş, beslenme ihtiyaçları karşılanmış, barınma ihtiyaçları önce çadırlar sonra konteynerler olarak devam edilmiş, daha sonra da konutlara geçilme arefesine gelinmiş.

Köylerden başlayan şehirlere doğru en hızlı bir şekilde yaygınlaşan bir konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketleri ortadan kaldırılacak bir karar içerisinde olunmuştur. Bu kararı gerçekleştiren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başta sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onunla beraber çalışan değerli bakanlar, valiler, kaymakamlar, polis kardeşlerim, TSK'nın aziz mensupları bürokratlar, halkımız, millet olarak üzerine düşeni gerçekleştirmişlerdir.

102 günde bu felaketten bu şekilde çıkan bir ülke Türkiye'den başka yoktur. O sebepten dolayı bu hizmetin devamında yara vardır.

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEKİ ADAY ERDOĞAN'DIR"



Şu an bir Seçim süreci yaşanmaktadır. Seçim sürecinin birinci aşaması 14 Mayıs akşamında netleşmiştir. İkinci aşaması 28 Mayıs'tadır. 14 Mayıs'taki zafer Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhur İttifakı yüksek bir başarı elde etmiştir. Şimdi 28 Mayıs'a doğru gelinmektedir. 28 Mayıs ise mührün vurulduğu gün olacaktır.

Bu mühür Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamını, bugüne kadar yapılan hizmetlerin aksamaması için bütün gayretlerin süreklilik kazanması, Türkiye büyüsün, Türkiye yürüsün istikrar bulsun hedefleriyle bezenmiş bir zafere damga vurmak olmalıdır. İşte bu zaferin adı 28 Mayıs'ta iki aday var ama milletimizin gönlündeki aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Erdoğan'ı yoluna devam ettirmek için, bu güne kadar yapılmış olan hizmetleri sürdürebilmek için, Türkiye'yi yaşanabilir bir ülke haline tekrar dönüştürebilmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir.

Aziz Adıyamanlılar, 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koymuş olduğu hizmetler çerçevesinde burada acı içerisinde zafere mühür vuran bir vatandaş topluluğu vardır. Ve bunlar Sayın Cumhurbaşkanına 1 milyonu aşkın fazla oyla mührü vurmuştur. Şimdi 2. mühür vurulma zamanı 28 Mayıs'tır. Öyleyse mührü vurmak için, mührü elinize alın, koşa koşa alayınız sandığa gidin.

Önünüze çıkan iki adaydan birisi var ki o size 21 yıldan bu yana hizmet sunan ve özellikle de deprem felaketinde Türkiye'yi ayağa kaldırma azim ve kararlılığıyla yeni bir Türkiye yeni bir hayatı gerçekleştirmeyi çabalayan cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için 28 Mayıs'ta mührü elinize alacaksınız, iki adaydan Recep Tayyip Erdoğan'a, Erdoğan yoluna devam et diyeceksin. Mührü vuracaksın. 29 Mayıs İstanbul'un fethinde Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir cumhurbaşkanıyla yola devam diyeceksiniz."