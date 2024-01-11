AYM’den internette haber yasaklarına iptal
Anayasa Mahkemesi (AYM), İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un, erişim engeli ve/veya içerikten çıkarma kararı verilmesine olanak sağlayan maddelerini iptal etti.
11.01.2024 - 09:39 |
Kararla, internet ortamındaki haberlerin “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle yasaklanması Anayasa’ya aykırı bulundu.
İnternet ortamındaki bir içeriğin “süresiz olarak” engellendiğine işaret edilen kararda, bu durumun ifade ve basın özgürlüklerine ağır bir müdahale teşkil ettiği vurgulandı.