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AYM’den internette haber yasaklarına iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un, erişim engeli ve/veya içerikten çıkarma kararı verilmesine olanak sağlayan maddelerini iptal etti.

11.01.2024 - 09:39 |
AYM’den internette haber yasaklarına iptal

Kararla, internet ortamındaki haberlerin “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle yasaklanması Anayasa’ya aykırı bulundu.

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İnternet ortamındaki bir içeriğin “süresiz olarak” engellendiğine işaret edilen kararda, bu durumun ifade ve basın özgürlüklerine ağır bir müdahale teşkil ettiği vurgulandı.

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