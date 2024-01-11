AYM’den internette haber yasaklarına iptal

Kararla, internet ortamındaki haberlerin “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle yasaklanması Anayasa’ya aykırı bulundu.

İnternet ortamındaki bir içeriğin “süresiz olarak” engellendiğine işaret edilen kararda, bu durumun ifade ve basın özgürlüklerine ağır bir müdahale teşkil ettiği vurgulandı.