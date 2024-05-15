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Avukatım diyerek 40 milyon lira dolandırdı! Verdiği cevap şaşkına çevirdi

İstanbul'da kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi farklı tarihlerde Ali Tiryaki'yi yaklaşık 40 milyon lira dolandırdı. Tiryaki yaşadığı süreci anlatırken, '11 seneden beri avukat Kadir bey olarak tanıyoruz onu. Bin 500 lira cezamızı ödedik. Ödedikten 15 dakika sonra arıyor 150 bin lira savcı bekliyor. Bu işi halletmek için çocuklara baskı yapıyor. Bunu öğrendikten sonra çağırdık evraklarımızı istedik ve o arada avukat olmadığı ortaya çıktı.' ifadelerini kullandı. Dolandırıcılığın ortaya çıkması sonrası sahte avukat Kadir'in, '‘Ben aslında avukat değilim, Ofisi karşılıyorum, yanımda 4 avukat çalışıyor.’ dediği iddia edildi.

15.05.2024 - 09:56 |
Avukatım diyerek 40 milyon lira dolandırdı! Verdiği cevap şaşkına çevirdi

Edinilen bilgiye göre, Ali Tiryaki farklı tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtan Kadir isimli şahıs tarafından hukuki süreçlerde 40 milyon lira dolandırıldı. Ali Tiryaki ve diğer mağdurlar durumu fark etmesi sonrası Beykoz Cumhuriyet Savcılığına giderek dilekçe ile şikayette bulundu. Sahte avukat Kadir'in foyası gerçek avukatlarla karşılaşınca ortaya çıktı.

Mağdurlardan Ali Tiryaki yaklaşık 40 milyon lira dolandırıldığını iddia ederken, ‘Herkes onu avukat olarak biliyor. Her tanıdığımın bir dosyası vardır onda. Sülalemde tanımayan yok bunu, 11 seneden beri avukat Kadir bey olarak tanıyoruz onu.

Avukatım diyerek 40 milyon lira dolandırdı Verdiği cevap şaşkına çevirdi

Bin 500 lira cezamızı ödedik. Ödedikten 15 dakika sonra arıyor 150 bin lira savcı bekliyor. Bu işi halletmek için çocuklara baskı yapıyor. Bunu öğrendikten sonra çağırdık evraklarımızı istedik ve o arada avukat olmadığı ortaya çıktı.' şeklinde konuştu.

'BEN ASLINDA AVUKAT DEĞİLİM! OFİSİ KARŞILIYORUM'

Ali Tiryaki daha sonra durumu avukat Baran Güngör’e danıştı. Avukatlar, kendisini Kadir olarak tanıtan kişi ile konuşurken, ‘Ben aslında avukat değilim, Ofisi karşılıyorum, yanımda 4 avukat çalışıyor. Bu vesile ile işleri sürdürüyorum.’ dediğini belirtti.

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