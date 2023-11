Atatürk vefatının 85'inci yılında Demirören Medya Center'da anıldı

Demirören Medya Center'daki program, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu ile başladı. Öğrenciler Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu masaya karanfiller bıraktı. Ardından, öğrencilerin 10 Kasım için yazmış olduğu şiirler okundu, Atatürk'ün hayatını anlatan kısa filmler izletildi. Lisedeki törenin ardından Demirören Medya Center Artium'da 1950 ile 2014 yılları arasında Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazetelerinin arşivindeki 10 Kasım'da çıkarılan kapaklar sergilenirken, trio eşliğinde Atatürk'ün sevdiği türküler çalındı. Öğrenci, öğretmen ve çalışanların katıldığı programda dinleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Gazete kapaklarının bulunduğu sergi ise öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Ardından Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunda yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün Trablusgarp, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı dönemlerine ait kıyafetleriyle birlikte canlandırma sergisi gezildi. Öğrenciler, Hisart Canlı Tarih Müzesi Müdürü Ömer Çalşimşek'ten bilgiler aldı. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda giydiği mareşal üniforması da katılımcılar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Program Atrium alanında hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

"O BİZLERE MİRAS OLARAK BU CUMHURİYETİ VE İLİM İLE AKLIN REHBERİNİ BIRAKTI"

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) Müdürü Atila Ertoğan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde kendisini saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. O bizlere miras olarak bu cumhuriyeti ve ilim ile aklın rehberini bıraktı. Biz de Türk milleti ve gençler olarak bu mirasına sonuna kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha yeniledik. Bu bilinçle de kendisini bugün dediğim gibi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

"ONUN İZİNDEN İLERLEYECEĞİZ"

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) 9. Sınıf öğrencisi Alperen Yavuz Coşkun, "10 Kasım, Atamızın ölüm yıl dönümü. Bunun üzerinden 85 yıl geçti. Bugün de 85. yıl dönümünde onu tekrardan anıyoruz. Anmaya da devam edeceğiz ve onun izinden ilerleyeceğiz" dedi.

"MAREŞAL ÜNİFORMASI İSE BİZZAT MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KENDİSİNE AİTTİR"

Hisart Canlı Tarih Müzesi Müdürü Ömer Çalşimşek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Trablusgarp savaşında görev yaptığı döneme ilişkin kıyafetleriyle canlandırması, Çanakkale ve Kurtuluş savaşı döneminde Mareşal olduğu orjinal üniformayla birlikte bizzat burada yer almaktadır. Çanakkale ve Trablusgarp savaşlarında kullandığı üniformalar aslına sadık kalınarak replikası yapılmıştır. Kurtuluş savaşındaki mareşal üniforması ise bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine aittir. Müzemizde ayrıca buraya getiremediğimiz Çanakkale savaşı döneminde miralay olduğu dönemde Mustafa Kemal'e verilen subay kılıcı ve mirliva olduğu dönem kendisine verilen emriye hançeri de müzemizde mevcuttur" şeklinde konuştu.

"ATAYA DUYULAN ÖZLEM ASLA AZALMIYOR"

Gazetelerin arşiv kapaklarını okuyan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) 9. Sınıf öğrencisi Remzi Efe Aslan, "Bugün çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin 100. yılıyla beraber Atamızın ölümünün 85. yıl dönümü. Tabii böyle bir günde Atamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ben şunu da gördüm; Ata'mız sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önemli bir lider. Çünkü manşetlere baktığımda her ülkeden her yerden o kadar fazla kişiyi kapsıyor ki, o kadar fazla kişiye hitap ediyor ki, her yerden bir özlem, her yerden bir minnet duygusu var. Bizim atamıza olan minnet borcunu, atamıza duyduğumuz özlemi, Atamızın izinde giderek, en iyi şekilde temsil ederek borcumuzu ödememiz gerekiyor. Gördüğüm her manşette de şunu görüyorum ki Ataya duyulan özlem asla azalmıyor" dedi.

