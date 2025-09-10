Askerlik şubesi çalışma saatleri nedir?

Askerlik şubeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının askerlik hizmetleriyle ilgili tüm resmi işlemlerini yönetir. Askerlik başvuruları, tecil, bedelli askerlik ve muafiyet gibi süreçler için hizmet veren bu kurumlar, düzenli ve hızlı bir işlem akışı sağlar. Peki askerlik şubesinin çalışma saatleri nedir? Hangi saatler arasında çalışır?

Askerlik şubeleri, hafta içi her gün 08:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Öğle arası tatili ise 12:30 - 13:30 saatleri arasındadır.

Askerlik şubeleri Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde kapalıdır. İşlemlerinizi planlarken bu günleri dikkate almanız önemlidir.