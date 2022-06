Aşırı yağmur sele dönüştü! 6 ilde alarm verildi, uyarılar art arda geldi! Köprüler çöktü, hayat durdu...

Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Doğu Karadeniz'de ise şiddetli ve çok kuvvetli yağış ile birlikte bazı yerlere metrekareye 76-100 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılara göre gün boyu yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiği belirtildi. Özellikle aşırı yağış alması beklenen Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop’ta ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarıları yapıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen çay taştı, köprüler yıkıldı. Çay kenarındaki binaların giriş katlarını su basarken, bölge halkı da üst katlara çıkmaları konusunda uyarıldı. Kastamonu'da seldem mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 köy tahliye edildi. Bartın'da ise Bartın Çayı taştı. İşte dakika dakika tüm gelişmeler...

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA: ÖNÜMÜZDEKİ SAATLER KRİTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım. Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık" dedi.

BAKAN KOCA: BATI KARADENİZ'DE 254 ARAÇ VE 1929 SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batı Karadeniz'de yoğun yağış nedeniyle oluşan veya oluşabilecek sel afetleri için bölgede 254 araç ile 1929 sağlık personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile 1573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır" dedi.

Batı Karadeniz’deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile 1.573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve 1.929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. pic.twitter.com/k1pwitgxLh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2022

ORHAN ŞEN: RİSK DAHA DA ARTIYOR

Kastamonu'da yayın yapan CNN TÜRK muhabiri Burçak Bozkurt, "Hem ayakta durmak da hem konuşmakta zorlanıyoruz. Yağış şiddetini artırmış durumda. İlişi köyünde bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldıkları belirtiliyor. Ekipler burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Helikopterle mahsur kalan vatandaşlar kurtarılacak. Turuncu binanın arkasındaki evde mahsur kalanlar var. Hemen evlerinin önünde taştı dere. Jandarma helikopteri kurtarma operasyonu gerçekleştirecek. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekiyor. AFAD ekipleri sürekli uyarıyor bu noktada durulmaması yönünde" dedi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "Gördüğün gibi her geçen saat daha da şiddetleniyor. Yandaki beton bloklarını da devirmiş artık. Arkasındaki bina akşama kadar dayanmaz. Saatler geçtikçe durum daha da ciddileşiyor. Tehlike daha da artacak. Dere yatağına yakın yerlerdekiler evlerini terk etsinler. O iki blok devrilecek. Risk daha da artıyor saatler geçtikçe. Akşam 18.00'e kadar bu devam edecek. Sonra Düzce'ye kayacak. Gece hafifleyecek. Damlaların çapları çok büyük. Bir saatte 14 kg yağdığını görüyorum. Bu çok fazla bir yağış. Dikey yamaçlar var, oraya yağan yağmur daha buraya gelmedi. Akşam 18.00'a kadar devam edecek" dedi.

SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BOTLARLA TAHLİYE EDİLİYOR

Kastamonu il genelinde gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla etkisini arttırarak devam ediyor. Yoğun yağış nedeniyle Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanak yağışın ardından sel sularının da etkisiyle taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu. Birçok kişi evlerinde mahsur kaldı. Başlatılan tahliye çalışmalarında, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.

Taşkın nedeniyle belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların iş yerlerini açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları, birinci katta oturanların üst katlara çıkarak tedbir almaları gerektiği uyarısı yapıldı. Ayrıca Kastamonu-İnebolu Karayolu, Küre Ersizlerdere mevkiinde ve Küre-İnebolu yolu ile Şenpazar-Cide arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ulaşımın kapalı olduğu bölgelerde ekipler önlem aldı.

ZONGULDAK’TA SEL BASKINI SONUCU 90 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Zonguldak'ta dün öğle saatlerinden bu yana zaman zaman etkili olan şiddetli yağış bugün de devam etti. Yoğun yağış nedeniyle dere yatağında biriken sular Çaydamar Deresini taşma noktasına getirdi. Geceden bu yana nöbette olan ekipler köprünün olduğu kısımlarda biriken odunlar ve tahta parçalarını temizledi. Ekipler kentin belirli noktasında çalışmalarını sürdürürken, muhtemel sel tehlikesine karşı tedbiri üst seviyede tutuyor.

Zonguldak’ta yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 931 personel ile 24 araç görev yapıyor. Gökçebey ilçesindeki Gaziler deresi yoğun yağış neticesinde taşarken, dere kenarında bulunan 25 konutu su bastı. 90 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 27 Haziran tarihinde engelli ve hamile kamu personelinin bir gün idari izinli sayılması karar verildi.

Karabük’te yaşanan yağışlardan dolayı tıkanan menfezler açıldı. Düzce’de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 308 personel ile 110 araç görev yapıyor. Ayrıca 7 konutta 34 kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.

BARTIN OTOBÜS TERMİNALİ SU ALTINDA

CNN Türk muhabiri Özgür Altın, "Bartın için kırmızı alarm yüksek seviyelere çıkarıldı. Bartın Çayı'nda neredeyse dalgalar oluşmuş durumda. Kozcağız ilçesindeyiz. Kozcağız ilçesinde bir alarm verilmişti. Ev iş yerlerini su bastı. Otobüs terminalini neredeyse su basmış durumda. Tam anlamıyla göle dönmüş durumda. Arka tarafta okul da aynı durumda. Kozcağız'a giriş ve çıkışlar durduruldu. Kimseye izin verilmiyor. Terminal suya teslim olmuş durumda. İş makinesi suyu tahliye edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipler kazı çalışması yağmış suyun yer altına alınması lazım. Öğle saatlerinin ardından şiddetli yağışın yeniden başlaması bekleniyor. Vatandaşlara dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN 15 İLÇE İÇİN UYARI

AFAD'dan yapılan uyarıda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Cide ilçeleri; Karabük'ün Merkez, Ovacık, Safranbolu ilçeleri; Zonguldak'ın Devrek, Gökçebey ilçeleri; Sinop'un Ayancık ilçesi ve Bartın'ın merkezinde taşkın riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığı bildirildi. Açıklamada, "Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarlarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur" denildi.

ORHAN ŞEN: KRİTİK SAATLER BAŞLADI

CNN TÜRK muhabiri Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Kritik saatler başladı. Yağış şiddetini artırdı. Dağdan gelen akış yağışın şiddetini artırdığını gösteriyor. Bunlar derelere geldiği zaman derelerin debileri de artıyor. İş biraz daha ciddileşmeye başladı. Öğleden sonra daha da ciddileşecek. Debiler artacak. Şu andaki akan su 30 cm olsaydı ayakta duramazdık bizi yere yıkar. 60 cm olduğunda araçlar da duramaz, sürüklenir. Vatandaşların dikkat etmesi lazım. 30 cm yükseklikteki suya kesinlikle girmeyecek. Yağış, akşama kadar şiddetlenerek devam edecek. Umarız bir afete dönüşmez" dedi.

KASTAMONU'DA BİR KÖPRÜ YIKILMAK ÜZERE

Kastamonu'da bir köprü yıkılmak üzere. Ekipler köprünün çevresinde güvenlik önlemi aldı. DHA muhabiri Barış İlyasoğlu CNN TÜRK canlı yayınında, "İnebolu çayının kıyısında beklememizi sürdürüyoruz. Parklar, bahçeler tamamen sular altında kaldı. Çay taşıyor. Çarşı içine ve ilçe merkezine ulaşmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalarını teyakkuz halinde sürdürüyor. Dere yataklarında insanların, araçların geçişine izin verilmiyor. Dükkanlar kapalı. Zemin kattaki vatandaşlar üst katlara çıktı. Vatandaşlar korku ve panik hali içinde. Ekipler dere yataklarına setler kurdu. Zarbana çayı yine taştı" dedi.

BARTIN'DA SELE KARŞI KUM TORBALI ÖNLEM

CNN Türk muhabiri Özgür Altın, "Kanallarındaki su seviyesi sürekli artıyor. Bartınlılar su baskınına karşı önlem almaya çalışmışlar. Vatandaşlar kum torbalarıyla önlem almaya çalışıyor. Bartın'da yağış şiddetini yavaş yavaş artırıyor. Ekipler vatandaşların köprülerden geçmelerine izin vermiyor. Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok. Ancak yağmurun şiddetini artırması bekleniyor" dedi.

KASTAMONU VALİSİ ÇAKIR: ESAS YAĞMUR 1 SAAT SONRA GELECEK

Kastamonu Valisi Avni Çakır, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, "Şu an ben İnebolu’dan ayrıldım. Bozkurt’a girmek üzereyim. İnebolu’da 05.50-08.00 arasında güçlü bir su geldi. Vatandaşlarımızı uyardık. 11.00’de güçlü bir yağış daha bekliyoruz. Boşaltma işlemlerine devam ediyoruz. Bozkurt’ta maalesef yoğun bir yağış geliyor. Taşma olmadı ama güçlü bir yağış olursa taşma yapabilir. Gerekli çalışmaları yapabiliyoruz. Sahil boyundaki tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyoruz. Bozkurt, İnebolu civarındaki vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ayrılmasını rica ediyoruz. Esas yağmur 1 saat sonra gelecek. Şu an için can kaybı ihbarımız yok. Yağış devam ederse tehlike olabilir. Bu ikazımızı Şenpazar, Azdavay ve tüm ilçelerimize yapıyoruz. Vatandaşlarımızın dere kenarındaki yerlerden daha yukarıya hareket ederlerse daha sağlıklı olur. Lütfen gün boyunca dere yataklarından, çarşı yerlerinden, zemin katlardan uzaklaşalım" dedi.

AFAD: TAŞKIN RİSKİ TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin’de taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı. Taşkın sahasında sel ve ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunmalı" denildi.

DSİ GENEL MÜDÜRÜ AKCA: DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca Kastamonu İnebolu ilçe merkezinden geçen İnebolu Çayında incelemede bulundu. Akca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu İnebolu ilçe merkezinden geçen İnebolu Çayında incelemede bulunduk. Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dere yataklarından uzak durmalarını önemle rica ediyorum. Rabbimiz ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" Dedi.

TÜRKELİ'DE DERE TAŞTI, EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün geceden itibaren etkili olan Sağanak Yağış taşkına yol açtı, cami ve bazı evler sular altında kaldı.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, bazı köy yollarında tahribata yol açarken, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde yıkılması sonucu yapılan Yılanlık, Çayırlar ve Yeşiloba köyündeki geçici köprüler ulaşıma kapandı.

Dere taşması sonucu ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde cami ve bazı evler sular altında kaldı.

Yılanlık ve Çayırlar'daki geçici köprülerin ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağladığı öğrenilirken, ilçede Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz Başkanlığında oluşturulan kriz masası, aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için gelişmeleri anbean takip ediyor.

Bu arada, Türkeli Çayının yükselmesi nedeniyle Metin Bostancıoğlu Caddesi araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı.

ORHAN ŞEN'DEN CANLI YAYINDA KRİTİK UYARI: EN KRİTİK GÜN BUGÜN

Sinop’un Ayancık ilçesinden yayın yapan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

“Biraz sonra burada yağış başlayacak. Gece Sinop civarında sabaha kadar yağış oldu, önemli yağışlar meydana geldi. Sinop’un iki tarafı da açık, yarımada olduğu için orada problem olmadı ama bu taraflara kaydı. Bu tarafa doğru geliyor, buradan da İnegöl ve Bartın’a doğru gidecek. En tehlikeli gün bugün. Akşama kadar bu Karadeniz sahilini bu yağış vuracak.

3’e ayırırsak, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale buralarda kuvvetli yağmur var. Buranın üzerinde Amasra, Düzce’de çok kuvvetli yağmur var. Burada ise aşırı yağmur var. En kritik nokta burası ve Zonguldak’a kadar olan kıyı kesimi. Buradan döneceğiz, biraz daha kalırsak dönüşümüz zorlaşabilir. Derenin debisi artmaya başladı. Dağlardan gelen sular debiyi daha da artıracak. Gelirken yolumuz sığdı, o yol da kapanabilir.

Akşama kadar Ayancık’tan Zonguldak’a kadar olan kıyı kesimi çok aşırı yağış alacak. Saatte 10 kg yağış düşecek. 8 saat yağsa, 80 kg yağış yapar. Önemli bir yağış bu. Bu dereleri muhakkak taşıracak bu. Bu dereler de dik yamaçlardan aktığı için aniden su yükselir. Dikkat etmek lazım. Su az dememek lazım.

Buranın boşaltılması iyi olmuş. Hayvanlar falan varsa yukarı çıkarmak lazım. Geçen sene bu köyün yukarısında tomruklar vardı. Tomruklar geçen yıl evleri yıkmıştı. Burada şu anda afete dönüşecek bir durum yok. Eğer insan ve kurtarma ekipleri baş edemeyecek tarzda bir meteorolojik durum olursa buna afet diyoruz. Evler boşaldığına göre afete dönecek bir durum yok. En fazla alt katlardaki pencerelere kırılabilir o kadar olacağını sanmıyorum.

Bundan sonra İnebolu, Bozkurt, Cide ve Bartın’ı etkileyebilir. Biz de İnebolu’ya doğru gideceğiz.

Burası derenin yolu. Sen dere yoluna ev yaparsan ve önünü kesersen o senden intikamını alacak. Geçen sene attı. Dere yatağını bulur. Tekerrürler 10 seneyle ölçülmez. Elinizde 100 yıllık bir veri varsa bir anlamı vardır. Ama dünya artık 500 yıllığa bakıyor. Kaç taşkın olduğuna bakıyor. Hatta Japonlar 1000 yıllık verilere bakıyor. Bu taşkın hesaplarının 10-20 yıllık değil, 500 yıllık verilere göre yapmamız lazım.”

SEL SULARI 2 KÖPRÜYÜ YIKTI

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dehşet veren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçede yer alan Musa Mahallesi'nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi. Öte yandan, Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.

"BARTIN IRMAĞI 10-15 METRE KADAR TAŞMIŞ DURUMDA"

Bartın’da etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağmur yeniden yolları göle çevirirken iş yeri sahipleri çuvallarla su baskınlarına önlem almaya çalıştı. Çamaltı Köyü’nde de etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Ev sahipleri su içerisinde kalan evde eşyalarını kurtarmak için çalışma yapıyor.

Öte yandan Ulus-Abdipaşa karayolu suyla kaplanırken karayolları ekipleri tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı.

CNN TÜRK muhabiri Özgür Altın: "Bartın Irmağı 10-15 metre kadar taşmış durumda. Yürüyüş yolunun 3’te 1’i sularla kaplanmış durumda. Bartın Irmağı’nın taşması ile birlikte oluşan seviyeyi görüyorsunuz. Şu an neredeyse benim diz kapağıma gelmiş durumda. Arkamdaki heykellerin durumunu görüyorsunuz, suya gömülmüş durumda. 1,60 metre civarında su olduğunu söyleyebiliriz. Dün 12 saatlik yağışın ardından metrekareye yaklaşık 21 kg yağış düştü. Bugün devam eden yağışlarla birlikte metrekareye 75 kg yağış düşmesi bekleniyor." Dedi.

BAKAN SOYLU: DERE BOYUNDAKİ DÜKKANLAR AÇILMAYACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu’ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: RİSKLİ ALANLARDAKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kastamonu İnebolu'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek risklere karşı tedbirler alınmış olup vatandaşlara mobil bildirim aracılığıyla uyarılar yapılmıştır. İlgili kurum ve kuruluşlar AFAD ve Valilik koordinasyonunda takviye birliklerle dünden itibaren görev başındadır. Riskli alanlardaki vatandaşlar tahliye edilmiş olup, su seviyesi düşmeye başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

İŞ YERLERİNİN AÇILMAMASI VE ALT KATTA OTURANLARIN ÜST KATLARI ÇIKMASI İSTENDİ

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

İnebolu’da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” dedi.

KASTAMONU KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, metereolojik anlamda kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da 00.00-23.59 saatleri arasında etkili olması beklenen şiddetli yağış öncesi tüm kurumların katılımıyla kriz masası oluşturuldu.

AFAD tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da 00.00-23.59 saatleri arasında etkili olması beklenen yoğun yağış öncesi tüm kurumların katılımıyla kriz masası oluşturuldu. Oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırıldı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi sağlanacak. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

AYANCIK’TA SEL TEYAKKUZU: 3 KÖY BOŞALTILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop’ta kırmız alarm verildi. Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu köylerde kalacak yer talebinde bulunan 3 vatandaş ile DSİ, AFAD ve köy yolları inşaatında çalışan firmalardan 22 kişi olmak üzere toplam 25 kişi gerekli ihtiyaçları da karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu’na yerleştirildi.

İlçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi.

Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.