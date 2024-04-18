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Gündem Saçlarını rengarenk boyayanlar dikkat! Kimyasalı saç derisi için büyük risk
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Saçlarını rengarenk boyayanlar dikkat! Kimyasalı saç derisi için büyük risk

Pembesinden moruna canlı renk seçenekleriyle çocuk ve ergenlerin de yoğun biçimde kullandıkları bu ürünler uzmanlara göre ister doğal ister kimyasal içerikli olsun sağlık açısından büyük risk yaratıyor.

• 18 Nisan 2024 - 09:25 • Son Güncelleme:
• 18 Nisan 2024 - 09:25 • Son Güncelleme:
1 Saçlarını rengarenk boyayanlar dikkat Kimyasalı saç derisi için büyük risk

Gençler ve çocuklar arasında yaygın olan rengarenk saç boyama çılgınlığı sağlığınızdan edebilir. Bitkisel ya da kimyasal ne derseniz... Saçını bir gün pembe bir gün mavi yapan 16 yaşından küçük çocukların ailelerini uyaran uzmanlara göre, alerjik reaksiyon halinde hayatta kalma şansı yüzde 50.

2 SOSYAL MEDYA KULLANIMI SAÇ BOYAMA ALIŞKANLIĞI İLE PARALEL

SOSYAL MEDYA KULLANIMI SAÇ BOYAMA ALIŞKANLIĞI İLE PARALEL

Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin piyasa denetim verilerini açıkladı. Riskli kozmetik ürünler listesine eklenen 147 kalem ürünün tümünün saç boyası olması dikkat çekti. Pembesinden moruna canlı renk seçenekleriyle çocuk ve ergenlerin de yoğun biçimde kullandıkları bu ürünler uzmanlara göre ister doğal ister kimyasal içerikli olsun sağlık açısından büyük risk yaratıyor.

3 Saçlarını rengarenk boyayanlar dikkat Kimyasalı saç derisi için büyük risk

İnternet ve sosyal medyada bu konudaki milyonlarca içeriğin etkisiyle küçük yaşta başlayan saç boyama çılgınlığına karşı ebeveynleri uyaran uzmanlar, 16 yaşından önce bu tür işlemlerin yapılmamasını öneriyor.

4 BOYA VE MAKYAJDA 16 YAŞ UYARISI

BOYA VE MAKYAJDA 16 YAŞ UYARISI

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, şunları söyledi: “Gençlerdeki makyaj yapma eğilimini de saç boyasını da onaylamıyorum. Saç köklerini korumak önemli. Hem yüzde hem saçta kullanılan her kimyasal madde risk teşkil ediyor. Gelen hastalarım içinde saçını bir tutam boyatanları görüyorum. Saç kökünü korumak kaydıyla doğal boyalar tercih edilebilir. Ama bunlar doğru olmayan uygulamalar, aileler ve okullar çocuklara sağlıkları için doğallığın önemini anlatmalı, ikna etmeli. Kıl foliküllerinin gelişimi 16 yaşına kadar devam ediyor. Epialsyon da bu yüzden geç yaşlarda başlamalı. Bu tür müdahaleler kıl köklerine zarar verebilir. Kesin bir yaş sınırı çizmek zor, her yaşta doğallıktan yanayım, kıl köklerinin korunması için 16 yaşına kadar bu işlemler yapılmamalı.”

5 SAHTE, KALİTESİZ ÜRÜNLER İNTERNETTE

SAHTE, KALİTESİZ ÜRÜNLER İNTERNETTE

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, internet gibi ortamlarda çok sayıda kalitesiz, sahte ürünlerin satıldığına dikkat çekerek, “Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri internette satılabiliyor. Ülkemizde vatandaşımız reklamlarından olumsuz etkilenip, bilinçsizce tüketebiliyor. Bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi gerekiyor. İnsan sağılığı ile oynayanların cezalarını çekmeleri için, denetimler sıklaştırılmalı” dedi.

‘BİR HASTAM ZOR KURTULDU’

Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Ümit Şahiner, 1 günde 5-6 kez saç boyayan 17-18 yaşında bir hastasının toksik reaksiyon sebebiyle yoğun bakıma kadar gittiğini, canının zor kurtulduğunu söyledi. Bu tür reaksiyonda yaşama şansının yüzde 50’ye kadar düştüğünü vurgulayan Şahiner uyardı: “Bu tür vakalarda genellikle kontat dermatit (kaşıntılı döküntü) oluyor. Bunların hepsi kimyasal madde. Doğal eşittir faydalı diye de bir durum yok. Doğal ürünlerin içinde kimyasal yok belki ama polen var, o da alerjik reaksiyona sebebiyet verebiliyor. ‘Doğal saç boyası kullanıyorum, zararı olmaz’ demek, büyük aldatmaca. Baş belamız hint kınası. Gençlerde yaygın. Cilde hasar verip, iç organları etkileyebiliyor.”

6 ‘KANARYA SARISI’, ‘ÇILGIN MAVİ’ BOYALAR RİSKLİ

‘KANARYA SARISI’, ‘ÇILGIN MAVİ’ BOYALAR RİSKLİ

TİTCK’ bu yıl dezenfektan, sabun, sinekkovucu gibi insan vücuduna temas eden “biyosidal” ürünlerin 32’sini inceledi, 5’ini riskli, 16’sını uygunsuz bulup para cezası kesti. Kozmetikte ise uygunsuz bulunan 287 ürün içinde 147 saç boyasının içeriğinde mevzuata aykırılık tespit edildi, “riskli” listeye alındı. Geçici ve yarı kalıcı boyalar da olan “kanarya sarısından” “çılgın maviye” canlı renk diye gençlere pazarlayan Erol Avcı’nın ürünleri piyasadaki tüm serileriyle riskli ilan edildi. “Color Up, Crazy Color, Jamaican Jeans, Jamaican Tropic” dikkat edilmesi gereken ürünler arasında yer aldı.