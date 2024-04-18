Saçlarını rengarenk boyayanlar dikkat! Kimyasalı saç derisi için büyük risk

SAHTE, KALİTESİZ ÜRÜNLER İNTERNETTE

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, internet gibi ortamlarda çok sayıda kalitesiz, sahte ürünlerin satıldığına dikkat çekerek, “Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri internette satılabiliyor. Ülkemizde vatandaşımız reklamlarından olumsuz etkilenip, bilinçsizce tüketebiliyor. Bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi gerekiyor. İnsan sağılığı ile oynayanların cezalarını çekmeleri için, denetimler sıklaştırılmalı” dedi.



‘BİR HASTAM ZOR KURTULDU’



Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Ümit Şahiner, 1 günde 5-6 kez saç boyayan 17-18 yaşında bir hastasının toksik reaksiyon sebebiyle yoğun bakıma kadar gittiğini, canının zor kurtulduğunu söyledi. Bu tür reaksiyonda yaşama şansının yüzde 50’ye kadar düştüğünü vurgulayan Şahiner uyardı: “Bu tür vakalarda genellikle kontat dermatit (kaşıntılı döküntü) oluyor. Bunların hepsi kimyasal madde. Doğal eşittir faydalı diye de bir durum yok. Doğal ürünlerin içinde kimyasal yok belki ama polen var, o da alerjik reaksiyona sebebiyet verebiliyor. ‘Doğal saç boyası kullanıyorum, zararı olmaz’ demek, büyük aldatmaca. Baş belamız hint kınası. Gençlerde yaygın. Cilde hasar verip, iç organları etkileyebiliyor.”