Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara boykot çağrısı! Bir kurabiye 100 lira olur mu?

Ödedikleri hesapların fişlerini sosyal medyadan paylaşarak duruma isyan eden vatandaşlar, yemek sektöründeki bu kontrolsüzlüğe acil çözüm getirilmesi çağrısında bulunuyor. Bir kurabiye fiyatının 110 TL olmasına isyan eden de var, orta boy bir pizzanın 800 TL ödediğinden dert yanan da. Semt ve restorana göre fiyatlarda yaşanan tutarsızlık aynı şehirde 100 liraya da 15 liraya da çorba satılmasına neden oluyor. Bazı kişiler sosyal medyada “Fahiş yemeğe boykot” kampanyası başlatarak “Dışarıda yiyip içmiyorum” diyerek, 20-21 Nisan’da kafe ve restoranlara gitmeme çağrısı yaptı. Bir vatandaş Sultanahmet’te bir restoranda 2 porsiyon köfte ve bir salataya 750 TL verdiğini söylüyor. İki kişilik kahvaltıya 900 lira ödeyen bir vatandaş da isyan edenler arasında. Bir bardak çaya 90 TL ödediğini söyleyen bir kişi de yetkililere acilen bu konuya el atması çağrısında bulundu.