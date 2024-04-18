Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara boykot çağrısı! Bir kurabiye 100 lira olur mu?

BOYKOT EDİN CEZALANDIRIN’
Fahiş fiyat artışına karşı alt sınır uygulaması, 2020’de çıkan kanunda 10 bin lira yazıyordu, 2024 yılı başında rakam değer artışından sonra 52 bin 500 liraya çıkmıştı, bizim teklifimiz 80 bin liraya çıkarmak. Üst sınırda da 100 bin lira yazıyordu, değer artışından sonra 525 bin liraya yükselmişti, bunu da 800 bin liraya çıkaracağız. Teklifimiz bu ama Parlamento ne karar verirse o. Mutlaka caydırıcı olacaktır, önemli olan uygulamaları tavizsiz şekilde yapmak” dedi. ‘
Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Kim fahiş fiyat uyguluyorsa vatandaşın onu boykot etmesi gerekir. Hem bize şikayet edebilir hem de alışveriş yapmayarak o işletmeyi cezalandırmak mümkün” açıklaması yaptı.