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Gündem Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara boykot çağrısı! Bir kurabiye 100 lira olur mu?
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Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara boykot çağrısı! Bir kurabiye 100 lira olur mu?

Ödedikleri hesapların fişlerini sosyal medyadan paylaşarak duruma isyan eden vatandaşlar, yemek sektöründeki bu kontrolsüzlüğe acil çözüm getirilmesi çağrısında bulunuyor.

• 18 Nisan 2024 - 09:04 • Son Güncelleme:
• 18 Nisan 2024 - 09:04 • Son Güncelleme:
1 Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara boykot çağrısı Bir kurabiye 100 lira olur mu

Ödedikleri hesapların fişlerini sosyal medyadan paylaşarak duruma isyan eden vatandaşlar, yemek sektöründeki bu kontrolsüzlüğe acil çözüm getirilmesi çağrısında bulunuyor. Bir kurabiye fiyatının 110 TL olmasına isyan eden de var, orta boy bir pizzanın 800 TL ödediğinden dert yanan da. Semt ve restorana göre fiyatlarda yaşanan tutarsızlık aynı şehirde 100 liraya da 15 liraya da çorba satılmasına neden oluyor. Bazı kişiler sosyal medyada “Fahiş yemeğe boykot” kampanyası başlatarak “Dışarıda yiyip içmiyorum” diyerek, 20-21 Nisan’da kafe ve restoranlara gitmeme çağrısı yaptı. Bir vatandaş Sultanahmet’te bir restoranda 2 porsiyon köfte ve bir salataya 750 TL verdiğini söylüyor. İki kişilik kahvaltıya 900 lira ödeyen bir vatandaş da isyan edenler arasında. Bir bardak çaya 90 TL ödediğini söyleyen bir kişi de yetkililere acilen bu konuya el atması çağrısında bulundu.

2 TEDARİKÇİ DENETLENMELİ

TEDARİKÇİ DENETLENMELİ

İşletme sahipleri ise bu artışa gerekçe olarak asgari ücretle çalışan bir işçinin maliyetinin aylık 25 bin lirayı geçmesini, artan kira fiyatlarını, giderleri ve vergi ücretlerini gösteriyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun lokantalardan önce gıda ürünlerini temin eden tedarikçileri denetlenmesi gerektiğini söylüyor.

3 FAHİŞ FİYATA FAHİŞ CEZA

FAHİŞ FİYATA FAHİŞ CEZA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışına karşı uygulanacak cezayı 800 bin liraya çıkarmayı planladıklarını söyledi.

CNN TÜRK’te soruları yanıtlayan Bakan Bolat, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu getirildiğini hatırlattı. Bolat, yoğun denetimlerle, fahiş fiyat uygulayanlara karşı uygulamaların hızlıca devreye alındığını söyledi. Bu kapsamda cezaların artırılması için bir çalışma yaptıklarını ve Meclis’e sunduklarını anlatan Bolat, “Fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak getirilen rekabet kanununda bu değişiklikleri yapacağız inşallah.

4 BOYKOT EDİN CEZALANDIRIN’

BOYKOT EDİN CEZALANDIRIN’

Fahiş fiyat artışına karşı alt sınır uygulaması, 2020’de çıkan kanunda 10 bin lira yazıyordu, 2024 yılı başında rakam değer artışından sonra 52 bin 500 liraya çıkmıştı, bizim teklifimiz 80 bin liraya çıkarmak. Üst sınırda da 100 bin lira yazıyordu, değer artışından sonra 525 bin liraya yükselmişti, bunu da 800 bin liraya çıkaracağız. Teklifimiz bu ama Parlamento ne karar verirse o. Mutlaka caydırıcı olacaktır, önemli olan uygulamaları tavizsiz şekilde yapmak” dedi. ‘

Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Kim fahiş fiyat uyguluyorsa vatandaşın onu boykot etmesi gerekir. Hem bize şikayet edebilir hem de alışveriş yapmayarak o işletmeyi cezalandırmak mümkün” açıklaması yaptı.

5 STOK YAPANLAR DA YANDI

STOK YAPANLAR DA YANDI

Stokçuluk yapanlara da ağır cezanın yolda olduğunu belirten Bolat “Stokçuluk noktasında da kanunda alt sınır 100 bin liraydı, şu andaki uygulamamız 353 bin lira firma başına, bunu da 800 bin liraya yükselteceğiz. Üst sınır ise 2020’deki kanunda 2 milyon liraydı, şu an 7 milyon 65 bin lira olarak uygulanıyor, teklifimiz 11 milyon liraya çıkarmak. Amansız bir mücadele yapacağız. Geçici kapatma uygulaması da gelecek. 15 güne yakın geçici kapatma uygulaması da teklif arasında” diye konuştu.