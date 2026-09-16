Ardahan'da 6 gündür aranıyordu yaylada bulundu

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Edinilen bilgilere göre, Hanak ilçesine bağlı Koyunpınarı köyünde yaşayan ve 10 Eylül 2026 Perşembe günü kendisinden haber alınamayan O.Y. için yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

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Kayıp şahsın bulunması amacıyla bölge genelinde ekipler tarafından kapsamlı çalışma yürütüldü. Arama çalışmalarında Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kırsal bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, şahsın bulunabileceği değerlendirilen kırsal bölgelerde ve yaylalarda arama yaptı.

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Yaklaşık 6 gün süren çalışmaların ardından kayıp şahsın bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Şahıs, ilçeye bağlı Güneşgören Yaylası'nda ekipler tarafından bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kayıp şahsın bulunması, ailesi ve yakınları başta olmak üzere arama çalışmalarına katılan ekipler arasında büyük sevinç yaşattı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.